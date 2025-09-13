اجرای عملیات آبخیزداری احداث بند خاکی در حوزه رشم و معلمان

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی افضلی ظهر شنبه در نشستی با حضور رسانه‌ها و خبرنگاران در منابع طبیعی دامغان اعلام کرد: برای کاهش اثرات و خسارات ناشی از سیلاب، حفظ آب و خاک، تغذیه منابع آبی و همچنین رشد اقتصادی در منطقه، عملیات احداث بند خاکی با سرریز سنگ و ملات در حوزه آبخیز رشم و معلمان در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه حجم خاکریزی این بند خاکی بیش از ۱۰ هزار مترمکعب و حجم سرریز سنگ و ملات این بند بیش از ۱۸۰ مترمکعب است، افزود: این سازه آبخیزداری در بالادست روستاهای حسینان، معلمان و سینگ اجرا خواهد گردید که امید است علاوه بر جلوگیری از ورود سیلاب حوزه بالادست به داخل روستا، موجب تقویت پوشش گیاهی و رونق اقتصادی در این منطقه شود

رئیس منابع طبیعی دامغان همچنین گفت: اعتبار اجرای این پروژه از محل اعتبارات محرومیت زدایی و در قالب انعقاد تفاهم نامه همکاری با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) تأمین و برای سال اول پروژه اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال درنظر گرفته شده است.

افضلی ظرفیت آبگیری بند خاکی معلمان را بیش از ۵۲ هزار مترمکعب سیلاب عنوان و اضافه کرد: بند احداثی نقش بسزایی در پرآب شدن چاه‌ها و قنوات منطقه خواهد داشت. امیدواریم با عنایت به پیگیری‌ها و نیازسنجی‌های انجام گرفته به علت سیل خیز بودن و سابقه خسارت ناشی از سیلاب در منطقه، زمان اجرا و تکمیل پروژه در بازه زمانی کوتاه‌تری انجام گیرد.