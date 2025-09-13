  1. استانها
اجرای پروژه‌های کلان خراسان جنوبی با منابع مردمی طرح «مالیات نشان‌دار»

اجرای پروژه‌های کلان خراسان جنوبی با منابع مردمی طرح «مالیات نشان‌دار»

بیرجند- مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی اجرای پروژه‌های کلان علمی و فرهنگی خراسان جنوبی با منابع مردمی طرح «مالیات نشان‌دار» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمدادی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای پروژه‌های مهم در حوزه‌های آموزش عالی، فناوری و فرهنگ این استان در سال ۱۴۰۴ با استفاده از منابع طرح ملی «نشان‌دار کردن مالیات» خبر داد و افزود: بر این اساس، بخشی از مالیات‌های پرداختی مؤدیان با انتخاب و ترجیح خود آن‌ها به سمت پروژه‌های اولویت‌دار علمی، فرهنگی و دانشگاهی هدایت می‌شود تا ضمن توسعه زیرساخت‌های استان، فرصت‌های بیشتری برای رشد و خلاقیت نسل جوان فراهم آید.

وی با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا بیان کرد: احداث و تجهیز دانشکده هنر دانشگاه بیرجند با اعتبار ۱۸۰ میلیارد و ۳۵۵ میلیون ریال به منظور ارتقای آموزش هنر و ترویج فرهنگ بصری و هنری و تجهیز و راه‌اندازی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی با اعتبار ۳۷۱ میلیارد و ۳۹۹ میلیون ریال لز جمله پروژه‌های مد نظر است.

کریمدادی ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر کمک به توسعه عدالت آموزشی و علمی، موجب تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، ایجاد اشتغال برای جوانان و نهادینه کردن فرهنگ پژوهش و خلاقیت در استان خواهد شد.

وی شفافیت در هزینه‌کرد و مشارکت مستقیم مردم را از ویژگی‌های بارز طرح «نشان‌دار کردن مالیات» خواند و افزود: این طرح الگویی موفق از پیوند مستقیم پرداخت مالیات با پیشرفت علمی، فناوری و فرهنگی را در استان ارائه می‌دهد

