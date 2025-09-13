به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمدادی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای پروژههای مهم در حوزههای آموزش عالی، فناوری و فرهنگ این استان در سال ۱۴۰۴ با استفاده از منابع طرح ملی «نشاندار کردن مالیات» خبر داد و افزود: بر این اساس، بخشی از مالیاتهای پرداختی مؤدیان با انتخاب و ترجیح خود آنها به سمت پروژههای اولویتدار علمی، فرهنگی و دانشگاهی هدایت میشود تا ضمن توسعه زیرساختهای استان، فرصتهای بیشتری برای رشد و خلاقیت نسل جوان فراهم آید.
وی با اشاره به پروژههای در دست اجرا بیان کرد: احداث و تجهیز دانشکده هنر دانشگاه بیرجند با اعتبار ۱۸۰ میلیارد و ۳۵۵ میلیون ریال به منظور ارتقای آموزش هنر و ترویج فرهنگ بصری و هنری و تجهیز و راهاندازی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی با اعتبار ۳۷۱ میلیارد و ۳۹۹ میلیون ریال لز جمله پروژههای مد نظر است.
کریمدادی ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر کمک به توسعه عدالت آموزشی و علمی، موجب تقویت اقتصاد دانشبنیان، ایجاد اشتغال برای جوانان و نهادینه کردن فرهنگ پژوهش و خلاقیت در استان خواهد شد.
وی شفافیت در هزینهکرد و مشارکت مستقیم مردم را از ویژگیهای بارز طرح «نشاندار کردن مالیات» خواند و افزود: این طرح الگویی موفق از پیوند مستقیم پرداخت مالیات با پیشرفت علمی، فناوری و فرهنگی را در استان ارائه میدهد
