صدور ۲۱ هزار و ۴۰۰ فقره سند نهضت ملی مسکن در استان کرمان

کرمان- مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: طی یک سال گذشته تا کنون ۲۱ هزار و ۴۰۰ فقره سند مالکیت طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمان صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی، صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک اظهار داشت: سند مالکیت، شناسنامه هویتی ملک محسوب می‌شود و نقش ویژه‌ای در ایجاد امنیت معاملات و بهداشت حقوقی جامعه ایفا می‌کند.

وی افزود: امروزه بخش عمده‌ای از دعاوی حقوقی و حتی جرایم کیفری مطرح در محاکم دادگستری ریشه در املاک فاقد سند دارد و این امر مؤید نقش حدنگاری و هویت بخشیدن به اراضی و املاک در پیشگیری از مفاسد است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: نهضت ساخت مسکن برای اقشار کمتر برخوردار جامعه یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی است و حمایت و تثبیت حقوق مالکیت دارندگان این واحدهای مسکونی، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک به حساب می‌آید.

وی افزود: در این راستا در بازه زمانی یک سال گذشته با اهتمام ویژه این اداره کل، ۲۱ هزار و ۴۰۰ فقره سند مالکیت نهضت ملی مسکن در سراسر استان صادر گردیده است.

عضو شورای قضائی استان کرمان همچنین بیان داشت: مطابق قانون جامع حد نگار، اسناد مالکیت دفترچه‌ای از درجه اعتبار ساقط شده‌اند و باید فوراً تعویض شوند.

هاشمی در خاتمه افزود: اسناد مالکیت تک‌برگ (حد نگار) با مؤلفه‌های امنیتی بالا و نیز بهره‌گیری از نقشه‌های به‌روز شده با ضریب خطای پایین، صادر می‌شود که علاوه بر غیرقابل جعل بودن، زمینه بروز اختلاف در حد و مرز املاک را از بین می‌برد.

