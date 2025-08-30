صدور ۲۱ هزار و ۴۰۰ فقره سند نهضت ملی مسکن در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی، صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک اظهار داشت: سند مالکیت، شناسنامه هویتی ملک محسوب میشود و نقش ویژهای در ایجاد امنیت معاملات و بهداشت حقوقی جامعه ایفا میکند.
وی افزود: امروزه بخش عمدهای از دعاوی حقوقی و حتی جرایم کیفری مطرح در محاکم دادگستری ریشه در املاک فاقد سند دارد و این امر مؤید نقش حدنگاری و هویت بخشیدن به اراضی و املاک در پیشگیری از مفاسد است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: نهضت ساخت مسکن برای اقشار کمتر برخوردار جامعه یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی است و حمایت و تثبیت حقوق مالکیت دارندگان این واحدهای مسکونی، یکی از مهمترین مأموریتهای سازمان ثبت اسناد و املاک به حساب میآید.
وی افزود: در این راستا در بازه زمانی یک سال گذشته با اهتمام ویژه این اداره کل، ۲۱ هزار و ۴۰۰ فقره سند مالکیت نهضت ملی مسکن در سراسر استان صادر گردیده است.
عضو شورای قضائی استان کرمان همچنین بیان داشت: مطابق قانون جامع حد نگار، اسناد مالکیت دفترچهای از درجه اعتبار ساقط شدهاند و باید فوراً تعویض شوند.
هاشمی در خاتمه افزود: اسناد مالکیت تکبرگ (حد نگار) با مؤلفههای امنیتی بالا و نیز بهرهگیری از نقشههای بهروز شده با ضریب خطای پایین، صادر میشود که علاوه بر غیرقابل جعل بودن، زمینه بروز اختلاف در حد و مرز املاک را از بین میبرد.
