به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی، اظهار داشت: با صدور اسناد رسمی، مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی تثبیت می‌شود و از هر گونه تعرض و سوء استفاده مصون می‌ماند.

وی افزود: از همین رو، سند دار شدن اراضی و املاک موجب اطمینان خاطر مالکین و جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی و کیفری بین اشخاص می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به نقش حدنگاری املاک در تحقق شعار سال، تصریح کرد: سنددار شدن املاک، ریسک سرمایه‌گذاری را به صفر می‌رساند و تولیدکنندگان و کارآفرینان با طیب خاطر و بدون بیم از مدعی و معارض نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: از همین رو، حدنگاری و صدور اسناد مالکیت شهرک‌های صنعتی به عنوان موتور محرک تولید و توسعه اقتصادی استان، در اولویت برنامه‌های عملیاتی سال جاری این اداره کل قرار گرفت.

هاشمی، افزود: در همین راستا و با اقدامات جهادی صورت گرفته، ۹۵ درصد از اسناد شرکت شهرک‌های صنعتی استان تفکیک و استان کرمان حائز رتبه نخست کشوری در این زمینه شده است.