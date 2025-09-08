رکوردشکنی «تکیه» با پخش زنده ۶ هزار جلسه مذهبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع مذهبی «تکیه» بزرگترین آرشیو صوتی و تصویری مذهبی وابسته به مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان، با انتشار گزارش عملکرد ایام محرم و صفر ۱۴۰۴، از دستاوردهای بی‌سابقه خود در جذب مخاطبان داخلی و بین‌المللی و گسترش محتوای مذهبی آنلاین خبر داد. این گزارش نشان می‌دهد که «تکیه» به یکی از مهم‌ترین درگاه‌های دیجیتال در حوزه فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی تبدیل شده است.

در این بازه زمانی، وب‌سایت «تکیه» به ثبت ۳.۵ میلیون بازدید کل دست یافت و میزبان بیش از ۶۰۰۰ جلسه پخش زنده مذهبی بود. این سامانه با ۳۲۰ تکیه فعال، به کانونی برای دسترسی آسان و یکپارچه به مراسم و محتوای دینی بدل شده است.

فعالیت‌های «تکیه» تنها به وب‌سایت محدود نماند و این پلتفرم حضوری پررنگ در رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های همکار داشت. مجموعاً ۵.۷ میلیون دقیقه بازدید در رسانه‌های همکار، ۸.۵ میلیون بازدید در اینستاگرام، ۱.۱ میلیون بازدید در روبیکا و ۵۰۰ هزار بازدید در آپارات و تلگرام، گستره مخاطبان این مجموعه را نشان می‌دهد.

از برجسته‌ترین نقاط قوت امسال، گسترش نفوذ بین‌المللی بود؛ به گونه‌ای که کاربران از بیش از ۲۰ کشور جهان به محتوای «تکیه» دسترسی پیدا کردند و آن را بستری معتبر برای شناخت و بهره‌برداری از فرهنگ و آئین اسلامی دانستند.

«تکیه» همچنین با پشتیبانی ۲۴ ساعته از پخش زنده، ارائه مشاوره به هیئات و برگزاری گفت‌وگوی زنده با مخاطبان، کیفیت تجربه کاربری خود را ارتقا داد. مداحی، همچنان پربازدیدترین بخش «تکیه» بود و در کنار سخنرانی، مراسم و قرائت قرآن، ستون اصلی محتوای این سامانه را شکل داد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد ۸۸ درصد از بازدیدها از طریق تلفن همراه انجام شده است؛ آماری که بیانگر تغییر الگوی مصرف محتوای دینی در فضای مجازی است.

با این دستاوردها، «تکیه» جایگاه خود را به عنوان مرجعی معتبر و پویا در عرصه محتوای مذهبی آنلاین تثبیت کرده و افق روشنی برای توسعه آینده خود ترسیم نموده است.