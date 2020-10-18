به گزارش خبرگزاری مهر، علی معصومی، مدیر محصول سامانه تکیه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی گفت: سامانه تکیه، محرم امسال باتوجه به شرایط خاص کرونایی کشور و نیاز هیئات‌ مذهبی به یک سامانه امن و پرسرعت برای پخش زنده رونمایی شد. سازمان تبلیغات اسلامی راه‌اندازی برآن شد تا سامانه‌ای برخط (آنلاین) و رایگان در اختیار مردم و هیئت‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه سامانه تکیه مرجع رسمی پخش زنده هیئات‌ مذهبی کشور است که با ایجاد بستر آنلاین، این امکان را به آن‌ها می‌دهد تا در سراسر کشور جلسات خود را به صورت رایگان پخش زنده کنند، گفت: مردم نیز در این سامانه بدون محدودیت به تمامی مراسم‌ها دسترسی داشتند و با انتخاب شهر و مداح به صورت زنده مداحی‌ها و مراسم‌ها را تماشا کردند.سازمان تبلیغات اسلامی با همراهی وزارت ارتباطات و مشارکت اپراتورها، در جهت رفع مشکلات مالی و همچنین دسترسی آسان و بدون مشکل، هزینه ترافیک و همچنین هزینه دسترسی به سامانه تکیه را رایگان کرد که این مزیت همچنان در سامانه تکیه برقرار خواهد بود.

معصومی با بیان اینکه از ابتدای فعالیت این سامانه تا پایان ماه صفر؛ ۳۰۰ هیئت در شهرهای مختلف از خدمات آن بهره بردند، تصریح کرد: در ایام محرم و صفر امسال در مجموع این ۳۰۰ هیئت که از ۸۰ شهر مختلف کشور بودند، تنها در بستر اینستاگرام که امکان گزارش‌گیری راحت‌تری دارد ۱/۵ میلیون بازدید را ثبت کردند و در سایت تکیه نیز مجموعاً ۴۵ هزار بازدید ثبت شد.

مدیر محصول سامانه تکیه اضافه کرد: در این سامانه به صورت همزمان و در چندین هیئت، بازدید مجموعاً ۷۰ هزار نفر به ثبت رسید و هیئت‌های عزاداری می‌توانند به صورت برخط پخش زنده جلسات خود را علاوه بر صفحه اختصاصی هیئت در تکیه از طریق ۸ کانال دلخواه «وبسایت هیئت، اینستاگرام، روبیکا، سروش پلاس، هیئت آنلاین، آپارات، و…» ارائه کنند.

وی ادامه داد: مراسم هیئت‌های شاخص کشور و جلسات مداحانی برجسته کشور« محمدرضا طاهری، محمدحسین پویانفر، رضا هلالی، حسین سیب‌سرخی و... » در دهه اول محرم امسال بر بستر تکیه به صورت زنده پخش شد.

معصومی تصریح کرد: در آینده نزدیک بناست آرشیو کامل و جامعی از صوت‌ها و تصاویر مراسم‌های مذهبی سال‌های مختلف در سامانه تکیه بارگذاری و در قالب سایت و نرم‌افزار در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

مدیر محصول سامانه تکیه در پایان سخنان خود با اشاره به نزدیک بودن ایام فاطمیه و بیان این مطلب که به دلیل شرایط آب و هوایی، شاید هیئات‌ مذهبی نتوانند جلسات خود را در فضای باز برگزار کنند و ناچار به برگزاری جلسات مجازی شوند، خاطرنشان کرد: هیئات‌ مذهبی سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به سامانه تکیه «tekye.net» و ارائه شماره ثبت هیئت و اطلاعات مدیر مربوطه، درخواست خود را ثبت و ظرف مدت کوتاهی دسترسی کاربری به منظور پخش زنده مراسم مذهبی از طریق پیامک، دریافت کنند.