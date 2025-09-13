حجت‌الاسلام عباس اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهمیت وقف در کمک به رفع نیازهای جامعه و نقش آن در شرایط بحرانی اقتصادی اشاره و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت وقف و تقویت اطلاع‌رسانی در این حوزه تأکید کرد و گفت: وقف علاوه بر کمک به محرومان، منبع مالی پایدار و مولدی برای اداره امور فرهنگی و مذهبی استان است.

حجت‌الاسلام اسکندری با اشاره به جایگاه ویژه وقف در احکام اسلامی، گفت: وقف در کنار زکات و خمس، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از نیازمندان و توسعه جامعه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم یادآور شد: وقف نه تنها یک سنت قرآنی و پیامبری است، بلکه موقوفات تا زمان ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) قابل بهره‌برداری خواهد بود.

وی افزود: وقف برخلاف صدقه و خمس، جریان دائمی و پایدار مالی است که همه اقشار جامعه می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند و تأثیر مهمی در مدیریت بحران‌های اقتصادی دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم همچنین به سرمایه‌گذاری ۱۸۴ میلیارد تومانی سالانه در اجرای نیات واقفان و هزینه بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان در حوزه خدمت‌رسانی و رسیدگی به موقوفات در سال گذشته اشاره کرد.

حجت الاسلام اسکندری با تأکید بر خودکفایی سازمان اوقاف گفت: این سازمان بدون وابستگی به بودجه دولتی، بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و نگهداری امامزادگان و مساجد را انجام می‌دهد.

وی همچنین به تاریخ درخشان وقف در ایران و اوج آن در دوران صفویه اشاره کرد و از ثبت ۱۰ وقف جدید به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان در سال جاری در استان قم خبر داد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم بر لزوم تبدیل بقاع متبرکه به قطب‌های فرهنگی استان‌ها تأکید کرد و گفت: استان قم با دارا بودن جایگاه ویژه قرآنی، نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا می‌کند.