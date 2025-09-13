  1. استانها
  2. قم
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۵

لزوم تبدیل شدن بقاع متبرکه به قطب‌های فرهنگی استان‌ها

قم- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم بر لزوم تبدیل بقاع متبرکه به قطب‌های فرهنگی استان‌ها تأکید کرد و گفت: استان قم با دارا بودن جایگاه ویژه قرآنی، نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا می‌کند.

حجت‌الاسلام عباس اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهمیت وقف در کمک به رفع نیازهای جامعه و نقش آن در شرایط بحرانی اقتصادی اشاره و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت وقف و تقویت اطلاع‌رسانی در این حوزه تأکید کرد و گفت: وقف علاوه بر کمک به محرومان، منبع مالی پایدار و مولدی برای اداره امور فرهنگی و مذهبی استان است.

حجت‌الاسلام اسکندری با اشاره به جایگاه ویژه وقف در احکام اسلامی، گفت: وقف در کنار زکات و خمس، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از نیازمندان و توسعه جامعه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم یادآور شد: وقف نه تنها یک سنت قرآنی و پیامبری است، بلکه موقوفات تا زمان ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) قابل بهره‌برداری خواهد بود.

وی افزود: وقف برخلاف صدقه و خمس، جریان دائمی و پایدار مالی است که همه اقشار جامعه می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند و تأثیر مهمی در مدیریت بحران‌های اقتصادی دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم همچنین به سرمایه‌گذاری ۱۸۴ میلیارد تومانی سالانه در اجرای نیات واقفان و هزینه بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان در حوزه خدمت‌رسانی و رسیدگی به موقوفات در سال گذشته اشاره کرد.

حجت الاسلام اسکندری با تأکید بر خودکفایی سازمان اوقاف گفت: این سازمان بدون وابستگی به بودجه دولتی، بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و نگهداری امامزادگان و مساجد را انجام می‌دهد.

وی همچنین به تاریخ درخشان وقف در ایران و اوج آن در دوران صفویه اشاره کرد و از ثبت ۱۰ وقف جدید به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان در سال جاری در استان قم خبر داد.

