به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی صبح یکشنبه در دیدار با مدیرکل اوقاف قم به مناسبت هفته وقف و در آستانه روز قم، با اشاره به اهمیت نگاه مسئله‌محور در مدیریت فرهنگی، اظهار کرد: باید از فرمول‌ها و راهکارهای نو برای عبور از چالش‌ها استفاده کرد و به جای غرق شدن در مشکلات، به شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها پرداخت.

وی با بیان اینکه وقف یکی از ریشه‌دارترین حرکت‌های فرهنگی در تاریخ اسلام است، افزود: این سنت دینی پایدار بر اساس باور به آخرت و آینده‌نگری شکل گرفته و باید تقویت و بازآفرینی شود تا پاسخگوی نیازهای نوین جامعه باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، دشمنان وقف را همان دشمنان فرهنگ معرفی کرد و گفت: آنان با استفاده از رسانه و ابزارهای نوین به دنبال تضعیف نهادهای دینی و فرهنگی هستند، اما نباید در زمین بازی دشمن گرفتار شویم.

وی با تأکید بر جایگاه اخلاق در فرهنگ دینی، تصریح کرد: در این مسیر از ابزارهای نادرست نباید بهره برد، چرا که هدف مقدس، وسیله مشروع می‌طلبد و بزرگ‌ترین ثمره فرهنگ دینی، اخلاق است.

سوقندی با اشاره به ظرفیت‌های فراوان وقف در رفع نیازهای امروز جامعه، گفت: بازتولید موضوعات موقوفات ضروری است و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی دارد در این زمینه با سازمان اوقاف همکاری کند.

وی اضافه کرد: شاخص‌های فرهنگی ویژه‌ای همچون وقف و فرهنگ عاشورا در کشور ما وجود دارد که باید به درستی تبیین و روایت شود.

وی با تأکید بر استفاده از ابزارهای هنری در ترویج فرهنگ وقف، تولید آثار ادبی و هنری با این موضوع را اقدامی مؤثر دانست و به نمونه‌های کاربردی موقوفات در گذشته مانند وقف برای هنر درمانی اشاره کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم گلزارهای شهدا و اماکن مذهبی را از ظرفیت‌های فرهنگی ارزشمند استان دانست و افزود: با هم‌افزایی میان اوقاف و ارشاد و با استفاده از توان هنرمندان و کانون‌های مساجد، این اماکن می‌توانند به قطب‌های فرهنگی تبدیل شوند. همچنین در طراحی فرهنگی آرامستان‌هایی مانند وادی‌السلام که بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی را در خود جای داده‌اند، می‌توان اقداماتی انجام داد تا هویت این اماکن حفظ و تقویت شود.

وی با تأکید بر لزوم هویت‌بخشی به فضاهای فرهنگی و بهره‌برداری مؤثر از آنها گفت: قبرستان نو در مرکز شهر و مقابل حرم مطهر، نمونه‌ای از فضاهایی است که می‌تواند با طراحی فرهنگی مناسب به یک مرکز تاریخی و فرهنگی تبدیل شود و از متروکه شدن آن جلوگیری گردد.

سوقندی در ادامه بر هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: نباید ظرفیت‌های ارزشمند در همسایگی خود را فراموش کرده و تنها به دنبال همکاری‌های دوردست باشیم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک، اهداف بزرگی را در عرصه فرهنگ دینی محقق کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم مردم را بزرگ‌ترین سرمایه نظام دانست و خاطرنشان کرد: در دفاع مقدس دوازده روزه، دشمنان نه از توان موشکی ایران، بلکه از وحدت و انسجام ملت هراس داشتند و شکست محاسبات آنها نیز از همین مسئله ناشی می‌شد.

وی وظیفه اصلی دستگاه‌های دولتی را حفظ کرامت مردم و جلب رضایتمندی آنان عنوان کرد و افزود: باید با حل مشکلات و پاسخ به دغدغه‌های ذهنی شهروندان، آنان را در صحنه نگاه داشت و اقدام سازمان اوقاف در این زمینه قابل تقدیر است.