به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مختار کرمی ظهر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: ظرفیت بسیار خوبی در سطح کشور برای وقف وجود دارد اما از این ظرفیت استفاده کافی نمیشود و نیازمند آماده احیا است.
وی با بیان اینکه موقوفات استان زنجان دارای ظرفیت بالا در بخش اقتصادی و سرمایهگذاری است، عنوان کرد: در سازمان اوقاف موظف به ایجاد درآمد هستیم و در واقع ماهیت اوقاف اقتصادی است و اعتبار فرهنگی دریافت نمیکنیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان ارتقا و بهرهوری موقوفات ره یکی از رویکردهای مهم خواند و گفت: تلاش داریم موقوفات را از طریق مدیریت بهتر و سرمایهگذاری ارتقا دهیم و به بهرهوری برسانیم.
وی به اشاره به اینکه اجرای امینانه موقوفات بر اساس نیت واقف از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: تولید و ایجاد درآمد کار سختی است.
بسیاری از تحلیلها در مورد سازمان اوقاف غلط است
کرمی با بیان اینکه بسیاری از تحلیلها در مورد سازمان اوقاف غلط است، ابراز کرد: علت عدم آگاهی به قوانین و مقررات سازمان اوقاف است که در این زمینه رسانهها میتوانند برای تبیین مسائل به اوقاف کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه در همه شهرستانها پروژه داریم، یادآور شد: تالار احسان در قیدار ساخته و بلاتکلیف مانده بود و در سالهای اخیر فعال شد و ساماندهی بقعه قیدار نبی، رفع تنش آب شرب و نصب سلولهای خورشیدی از دیگر طرحها در شهرستان خدابنده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان پروژه ۵ هکتاری کاشت زیتون در طارم و احداث استخر با ظرفیت ۷ میلیون لیتر در آن را از پروژههای مهم در شهرستان طارم برشمرد.
وی ادامه داد: اختصاص اراضی وقفی برای ساخت مسکن در ابهر، احداث کلینیک خدماتی و درمانی در ۷ طبقه و توسعه حرم آماده اسماعیل شناط از پروژههای اوقاف در شهرستان ابهر است.
کرمی اظهار کرد: در شهرستان زنجان اقداماتی همچون ساخت و احداث میدان دام در زنجان، توافق برای ساماندهی قبرستان دهخدا و تعمیر و مرمت کاروانسرای سنگی با ۷ میلیارد تومان انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه ساخت و آبگیری سد مراش در اراضی وقفی شهرستان ماهنشان انجام شده است، عنوان کرد: سند امامزاده ام البنین اخذ و زمینه توسعه زیرساختها در این مکان فراهم شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان درآمد موقوفات استان در سال ۹۸ را ۱۵ میلیارد تومان برشمرد و گفت: در سال ۴۰۳ این درآمد به ۱۵۰ میلیارد تومان رسید.
وی به هماهنگی بین دستگاهها برای حفظ و ارتقای موقوفات تاکید کرد و افزود: خیلی از دستگاهها تمایل به سرمایهگذاری ندارد و همه طرحهای سرمایهگذاری اوقاف با مانع روبهرو است که شاید به دلیل بروکراسیهای اداری باشد و باعث اتلاف سرمایه میشود.
در سال ۱۴۰۴ یک هزار پرونده حقوقی در استان زنجان تشکیل شده است
کرمی با بیان اینکه تعداد قابل توجه موقوفات در تصرف دستگاهها و نهادها است، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ یک هزار پرونده حقوقی در استان زنجان تشکیل شده و اداراتی داریم که میلیاردی به ما بدهکار هستند.
وی با اشاره به اینکه یک شکایت ۹۲۴ میلیارد تومانی علیه یکی از دستگاهها ثبت کردیم، عنوان کرد: ۸۰ درصد دستگاههای استان زنجان به اوقاف بدهکار هستند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با بیان اینکه ۱۵۰۰ مکان مذهبی مثل مسجد، تکیه، حسینیه و زینبیه در استان داریم، یادآور شد: قرارگاه مسجد در سطح کشور تشکیل شده و اوقاف به عنوان کمیته پشتیبانی فعالیت میکند.
وی با اشاره به اینکه اعتبار خاصی برای ساماندهی مساجد در اختیار ما نیست، خاطرنشان کرد: سالانه مبلغ ناچیزی برای کمک به مساجد اختصاص مییابد و مردم توقعات زیادی دارند اما اداره مساجد به عهده مردم است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: ۷۰ درصد مساجد نیاز به تعمیر، تجهیز و رسیدگی دارند.
نظر شما