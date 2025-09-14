به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری صبح یکشنبه در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، ضمن اشاره به ماهیت فرهنگی و قرآنی سازمان اوقاف، اظهار کرد: وجوه مشترک بسیاری میان این نهاد و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد و همین اشتراکات می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی و اقدامات مؤثرتر در حوزه فرهنگ و دین شود.

وی با قدردانی از همکاری‌های مستمر اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، خواستار پیگیری جدی و عملیاتی‌شدن این تعاملات شد و افزود: ظرفیت‌های گسترده‌ای برای همکاری وجود دارد که در صورت برنامه‌ریزی درست، نتایج آن به‌طور مستقیم در جامعه نمایان خواهد شد.

مدیرکل اوقاف قم به سه رکن اساسی در شکل‌گیری و پایداری هویت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: نخستین عامل، مکتب اهل بیت (ع) و فقه جعفری است که در ایران به‌صورت منسجم وجود دارد و مشابه آن در هیچ نقطه‌ای از جهان یافت نمی‌شود.

وی افزود: دومین عامل، مردم هستند که با صبر، استقامت و هوشمندی خود، بحران‌ها و سختی‌های فراوانی از جمله جنگ تحمیلی هشت‌ساله را پشت سر گذاشتند و این مردم در روزگاری که حتی ابتدایی‌ترین امکانات دفاعی مانند سیم‌خاردار در اختیار نداشتیم، پای انقلاب ایستادند و آن را حفظ کردند.

اسکندری، رهبری را سومین عامل تمایز ایران برشمرد و با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل مقام معظم رهبری اظهار کرد: هیچ رهبری در جهان از نظر علم، معنویت، شجاعت و ارتباط عمیق با توده‌های مردم با ایشان قابل مقایسه نیست و محبت و اعتماد عمومی به رهبر معظم انقلاب در دل ملت ایران بی‌نظیر است.

مدیرکل اوقاف استان قم در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مسئولیت خطیر دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در تحقق اهداف نظام اسلامی، خاطرنشان کرد: باید همه توان و ظرفیت‌های موجود را به کار گیریم و اگر تلاش کنیم، خداوند نیز به یاری ما خواهد آمد، اما اگر کوتاهی کنیم، از امداد الهی محروم خواهیم شد.

وی تأکید کرد: با وجود محدودیت‌ها و نیازهای فراوان، شرط موفقیت آن است که دست روی دست نگذاریم و با توکل بر خدا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی حرکت کنیم؛ در این صورت تحقق اهداف انقلاب و نظام قطعی خواهد بود.