به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمهدی خضری در خطبههای نماز جمعه این هفته که در مسجدالنبی (ص) برگزار شد، با دعوت مردم به تقوای الهی، بر ضرورت بازنگری در مفهوم قدرت ملی تأکید کرد و گفت: در جهانی که قواعد آن بیشتر به قانون جنگل شباهت دارد، تنها راه حفظ منافع کشور، تکیه بر مؤلفههای درونی قدرت است.
وی افزود: مؤلفهها درونی قدرت فراتر از تجهیزات نظامی است و مولفههایی همچون روحیه ملی، انسجام اجتماعی، اعتماد به نفس، فرهنگ ایثار و حضور جوانان مؤمن و انقلابی را شامل میشود.
وی با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) انتظار آگاهانه، تقوای عملی و اخلاق نیکو را سه ویژگی اساسی برای یاران واقعی حضرت ولیعصر (عج) دانست و ادامه داد: کسی که این صفات را در خود پرورش دهد، نهتنها در مسیر ظهور قرار دارد، بلکه در تحقق اهداف الهی نقشآفرین خواهد بود.
خضری در ادامه، مفهوم انتظار را از حالت صرف دعا و نشستن خارج دانست و گفت: آمادگی، تلاش و خدمت جزو مؤلفههای واقعی انتظار هستند.
وی عنوان کرد: همانطور که عبدالمجید واسطی در زمان امام باقر (ع) با وجود فعالیتهای اقتصادی، زندگیاش را وقف اهداف الهی کرده بود امروز نیز باید زمان و انرژیمان را برای خدمت به جامعه و رضایت خداوند صرف کنیم.
وی با یادآوری فداکاری حضرت خدیجه (س)، ایشان را الگویی بینظیر از وقف و ایثار معرفی کرد و افزود: حضرت خدیجه (س) تمام دارایی خود را در راه حمایت از پیامبر اسلام (ص) هزینه کرد و مؤمنان حقیقی نیز باید از این الگو پیروی کنند و هدفشان مشارکت در مسیر ظهور باشد.
امام جمعه موقت قزوین همچنین بر اهمیت شناخت زمان و مقابله با جنگ نرم تأکید کرد و گفت: فقدان درک صحیح از شرایط اجتماعی و فرهنگی، افراد را در معرض آسیبهای فکری و محاسبات اشتباه قرار میدهد.
وی بیان کرد: آگاهی از زمان، نوعی پدافند غیرعامل است که جامعه را در برابر هجمههای رسانهای و فرهنگی محافظت میکند.
امام جمعه موقت قزوین در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه این هفته، با تأکید بر ضرورت تقویت بنیانهای قدرت ملی، شش مؤلفه اساسی را در این زمینه برشمرد و تصریح کرد: قدرت ملی تنها به توان نظامی محدود نمیشود، بلکه شامل روحیه و انگیزه ملی، انسجام و یکپارچگی اجتماعی، اعتماد به نفس و هویت فرهنگی، فرهنگ جهاد و شهادت، حضور فعال جوانان مؤمن و انقلابی، و جذابیت منطق مقاومت در عرصه بینالمللی است.
وی افزود: این عناصر، سرمایههای راهبردی کشور در مواجهه با تهدیدات خارجی و جنگ نرم هستند و باید با برنامهریزی دقیق، در مسیر تقویت آنها گام برداشت.
خضری تاکید کرد: جوانان انقلابی با صداقت و نگاه نقادانه، میتوانند مسیر پیشرفت کشور را هموار کنند و در کنار مسئولان، نقش مؤثری در تصمیمسازیها داشته باشند.
وی در پایان، با تأکید بر تقوای الهی، خاطرنشان کرد: مؤمنان واقعی به دنبال رفاه شخصی نیستند، بلکه هدفشان خدمت به جامعه و آمادگی برای ظهور است. انتظار فعال، همراه با اخلاق نیکو و تقوا، مسیر تعالی فرد و جامعه را تضمین میکند.
