اجرای طرح «افق» با محوریت بقاع متبرکه در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری اظهار کرد: اوقاف نهادی مردمی برخاسته از نیت‌های خیرخواهانه انسان‌هایی دوراندیش است که برای برطرف کردن نیازهای جامعه پیشگام شده‌اند.

وی افزود: موقوفات با نیت‌های متنوعی در سراسر کشور از جمله استان قم وجود دارند که صدقه جاریه‌ای برای واقفان به شمار می‌روند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه سازمان اوقاف دارای مأموریت‌های مختلف تبلیغی، فرهنگی و قرآنی است عنوان کرد: بخشی از اعزام مبلغ در مناسبت‌های مختلف سال و در گستره ملی بر عهده این سازمان است و مبلغان اوقاف به ویژه در بقاع متبرکه، از محل درآمد موقوفاتی با همین نیت مشغول فعالیت هستند.

وی ادامه داد: فعالیت‌های قرآنی سازمان اوقاف نیز کاملاً مشهود است که از جمله می‌توان به برگزاری مسابقات داخلی و بین‌المللی قرآن کریم در رشته‌های گوناگون اشاره کرد؛ اخیراً هم مسابقات بین‌المللی قرآنی جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد و بخش طلاب علومی دینی هم با همکاری حوزه‌های علمیه و جامعه المصطفی العالمیه به میزبانی شهر مقدس قم به انجام رسید.

حجت‌الاسلام اسکندری در ادامه به برنامه‌های آموزشی سازمان اوقاف اشاره کرد و افزود: در همه مناسبت‌های مذهبی و ملی از جمله ایام ولادت و شهادت ائمه اطهار (ع)، برنامه‌های گوناگونی با محوریت بقاع متبرکه و از محل درآمد موقوفات در این اماکن مقدس برگزار می‌شود، مراسمی شامل سخنرانی اساتید برجسته حوزوی و دانشگاهی، مداحی و پذیرایی از شرکت‌کننندگان.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: طرح‌های مناسبتی سازمان اوقاف نیز در روزهایی همچون نوروز، ماه رمضان، محرم، صفر و دهه‌های فجر، کرامت و … در بقاع متبرکه اجرایی می‌شوند؛ طرح آرامش بهاری یکی از مهمترین آنهاست که در طول تعطیلات نوروزی و با برپایی خیمه‌های معرفت و با حضور مبلغان، کارشناسان، مشاوران و روحانیون پاسخگو به احکام شرعی و شبهات و سوالات اعتقادی، برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه تلاش سازمان اوقاف این است که برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی را تا آنجا که نیت واقفان اجازه می‌دهد با شکوه هر چه تمام‌تر اجرایی کند افزود: توزیع مناسب این برنامه‌ها در بقاع متبرکه سراسر استان، یکی از اولویت‌های اصلی اداره کل اوقاف قم به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام اسکندری با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: طرح «ضیافت الهی» ویژه این ماه در بیشتر بقاع متبرکه قم اجرایی خواهد شد و یکی از مهمترین بخش‌های آن، برپایی ایستگاه‌های پاسخ به احکام و سوالات شرعی و نیز مشاوره خانواده و سبک زندگی اسلامی با حضور کارشناسان خبره است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم، تفسیر قرآن را یکی از اولویت‌های برنامه‌های قرآنی اوقاف برشمرد و گفت: در هر بقعه‌ای که زمینه اجرای برنامه‌های قرآنی و تفسیری وجود داشته و از سوی دیگر درخواست و علاقه مردمی هم باشد، کلاس‌های قرآن همراه با تفسیر کلام وحی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: ارائه خدمات به نیازمندان جامعه نیز بر اساس نیت‌های واقفان از سوی اداره کل اوقاف قم در اولویت کاری قرار دارد؛ این اقدامات یا در قالب همکاری با مجموعه‌های خدمت‌رسانی همچون کمیته امداد و بهزیستی صورت می‌گیرند یا به صورت مستقل توسط اوقاف انجام می‌شوند.

حجت الاسلام اسکندری با اشاره به نیت‌های متنوع واقفان در طول تاریخ تصریح کرد: تأمین دارو و هزینه‌های درمانی نیازمندان از جمله این نیت‌هاست و بر همین اساس برنامه‌های گوناگونی را با هدف نتیجه‌گیری بهتر از طریق نهادهای متولی سلامت جامعه به انجام رسانده‌ایم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم ادامه داد: آزادی زندانیان جرایم غیر عمد هم جزو نیت واقفان است و این اداره کل از محل موقوفاتی با همین نیت، سال گذشته و در ایام الله دهه فجر و به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، هزینه آزادی ۴۰ نفر از زندانیان قم را پرداخت کرد و امسال هم این آمادگی را داریم که در تعامل با اداره کل زندان‌های استان و همکاری خیرین، نسبت به انجام این کار اقدام کنیم.

وی به دیگر نیت‌های وقف اشاره کرد و گفت: اطعام خاص و عام از جمله این نیت‌هاست و موقوفات فراوانی برای این منظور وجود دارد؛ از محل چنین وقف‌هایی موکب حضرت علی بن جعفر (ع) استان قم در شهر اهواز دایر شد تا غذای مورد نیاز بخشی از سیل‌زدگان استان خوزستان فراهم شود.

حجت‌الاسلام اسکندری افزود: این موکب طی ۱۲ روز و هر رووز ۱۰ هزار پرس غذای گرم را طبخ و در بین مردم روستاها و شهرهای مختلف استان خوزستان توزیع کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به ارسال ۶ کامیون از سوی این اداره کل شامل مایحتاج ضروری سیل‌زدگان به خوزستان خاطرنشان کرد: تمام این اقلام از محل درآمد موقوفات و نیت‌های خیر مردمی تأمین شدند.

وی ادامه داد: اربعین سال ۹۷ نیز موکب اوقاف قم در شهر سامرا میزبان زائران حسینی بود و موکب ویژه نیمه شعبان هم در سال جاری و در بلوار پیامبر اعظم (ص) برپا شد.

حجت الاسلام اسکندری گفت: در سال گذشته و از محل موقوفات خاص با نیت اعزام زائران به عتبات عالیات، خانواده ۴۰ نفر از شهدای مدافع حرم قم به عراق اعزام شدند و سفر مشهد مقدس نیز برای خدام بقاع متبرکه و خانواده‌های آنها تدارک دیده شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه در کنار همه برنامه‌های فرهنگی، خدماتی هم به زوار بقاع متبرکه ارائه می‌شود افزود: در سال جاری قصد داریم برنامه‌ای ویژه کودکان را با محوریت حرم مطهر امامزادگان اجرایی کنیم.

وی همچنین از اجرای طرح افق با موضوعات اجتماعی، فرهنگی و قرآنی خبر داد و گفت: این طرح به زودی و با محوریت بقاع متبرکه در سطح استان قم اجرایی خواهد شد.