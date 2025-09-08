به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: آخرین نسخه از پیشنویس مستند «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» باهدف اخذ بازخورد از صاحبنظران و فعالان این حوزه منتشر شد.
علاقمندان میتوانند نقطهنظرات خود را در خصوص سند مذکور حداکثر تا پایان شهریور ماه به نشانی پست الکترونیکی به آدرس « ps.info@cbi.ir»ارسال کنند.
پیش از این و با هدف استفاده از ظرفیتها و فرصتهای نهفته در توسعه فناوریهای نوین مالی، تقویت شفافیت در فعالیتهای مرتبط با رمزپول و آگاهیبخشی به مردم در این حوزه و نظر به جایگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی مدیریت بازار پول و ارز، سیاستگذار و تنظیمگر نظامهای پرداخت کشور و تنظیمگر در حوزه رمزپولها و ناظر بر مبادله آنها، مستند به مواد (۴)، (۲۴)، (۵۹) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسیده بود.
بر این اساس این بانک پیشنویس مستند «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» را باهدف اخذ بازخورد از صاحبنظران و فعالان این حوزه منتشر کرد.
