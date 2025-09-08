امکان استعلام وضعیت صادرکننده چک در ۱۴ بانک فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آمنه نادعلیزاده مدیر اداره توسعه و تدوین مقرارت نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: از امروز ۱۷ شهریور ماه با هدف انتظام بخشی به تعداد برگههای چک، محدودیتهایی بر روی تعداد برگههای چک صورت میگیرد.
وی افزود: بدین نحو که در سال نخست شخص حقیقی با مراجعه به بانک ۱۰ برگ به صورت کاغذی و ۱۰ برگ به صورت الکترونیک دریافت میکند. در مراجعه بعدی در سال نخست که منوط به اینکه ۸۰ درصد برگههای چک قبلیش پاس شده باشد یا به بانک برگشت شده باشد، دسته چک ۱۰ برگه بعدی را دریافت میکند.
نادعلیزاده ادامه داد: در صورتی که مشتری شخصیت حقوقی باشد، در صورتی که در سال نخست برای دریافت دسته چک به بانک مراجعه کند، دسته چک ۲۵ برگی کاغذی و همچنین دسته چک ۲۵ برگی الکترونیک دریافت میکند. این محدودیت در سال اول برای شخصیت حقیقی و حقیوقی لحاظ میشود و در سالهای بعدی تعداد برگههای چک افزایش پیدا میکند.
وی بیان کرد: از سال دوم نیز تعداد برگه چک باتوجه به کارکرد فرد قابل افزایش است. برای نمونه در خصوص شخصیتهای حقیقی این تعداد تا حداکثر ۲۵ برگ و در خصوص مشتریان حقوقی هم بانک باتوجه به شرایط آنها میتواند تصمیمگیری لاز را انجام دهد.
مدیر اداره توسعه و تدوین مقرارت نظامهای پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی برای اعتباربخشی به دسته چک برنامههای مدون و مشخصی را ارائه کرده است، تصریح کرد: بانک مرکزی در گام نخست شیوه نامه سقف اعتباری مصرح در قانون اصلاح قانون صدور چک را به تازگی تصویب کرده و این مهم را به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد کرد.
وی یادآور شد: همچنین از امروز ۱۷ شهریور ماه نیز دستورالعمل جامعی در خصوص تعداد برگههای دسته چک را اجرایی خواهد کرد. این کنترل کاملاً به صورت سیستمی انجام میشود و عامل انسانی حذف از این فرایند میشود.
امکان استعلام وضعیت صادرکننده چک پیش از دریافت آن در ۱۴ بانک
نادعلیزاده با اشاره به ارائه خدمت سرویس استعلام پیش از تأیید یا رد چک تصریح کرد: با توجه به ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، بانک مرکزی و شبکه بانکی مکلفند اطلاعات چکهای در راه و چکهای برگشتی صادرکننده چک را به اطلاع ذی نفع برسانند، براین اساس در بخشنامهای که به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است، تأکید شده است که سرویس استعلامی مذکور قبل از تایید چک به ذینفع ارائه شود و به صورت خودکار مشتری بتواند اطلاعات را دریافت کند و سپس درباره دریافت چک یا عدم دریافت چک تصمیم گیری کند.
وی خاطرنشان کرد: یکسان سازی و یکپارچه سازی اطلاعات یاد شده توسط ۱۴ بانک اقتصادنوین، آینده، پاسارگاد، پارسیان، خاورمیانه، رفاه، سامان، صادرات، قرض الحسنه رسالت، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، ملت و موسسه ملل تاکنون اجرایی شده است و هر کدام از این بانکها از طرق مختلف اینترنت بانک یا همراه بانک نسبت به ارائه این خدمت اقدام کردهاند. البته سرویس استعلامی مذکور به صورت مجزا نیز در اختیار مشتریان شبکه بانکی هست و میتوانند از آن استفاده کنند.
امکان برخورداری از خدمات غیرحضوری چک الکترونیک در ۱۱ بانک
مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظامهای پرداخت بانک مرکزی درخصوص آخرین آمار چکهای الکترونیک گفت: چکهای الکترونیک در حال حاضر به صورت بانکی یا درون بانکی توسط شبکه بانکی و به صورت حضوری و غیرحضوری پذیرش میشوند. براین اساس همه بانکها به صورت حضوری چکها را پذیرش میکنند و واگذاری را انجام میدهند و در صورت قابل وصول بودن چک، پول را به ذی نفع تحویل میدهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین به صورت غیرحضوری نیز ۱۱ بانک اقتصادنوین، پارسیان، تجارت، خاورمیانه، رفاه، صادرات، قرض الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، ملت و ملی این خدمت را ارائه میدهند. مابقی بانکها نیز مکلفند که به تدریج این خدمت را به مشتریان خود ارائه کنند. به بیان دیگر این خدمت نوعی خدمت ارزش افزوده است. در این باره آنچه حائز اهمیت است وصول چک است که همه بانکها ملزم به وصول چک هستند.
