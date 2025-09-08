به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ایران اظهار کرد: از ساعت ۱۲ تا ۱۷ امروز بیش از ۴۰۰ هزار قطعه سکه طلا از سوی متقاضیان از طریق سامانه معاملات سکه این مرکز به‌طور موفق ثبت سفارش شده است.

وی افزود: سامانه در حال حاضر به‌صورت روان و بدون هیچ مشکلی در حال ثبت سفارش متقاضیان است. البته متقاضیانی که وجه مربوطه را در مهلت مقرر واریز کرده‌اند، می‌توانند تا ساعت ۱۴ فردا نسبت به ثبت سفارش سکه اقدام کنند.

بالسینی بیان کرد: تمدید دوره ثبت سفارش پیش‌فروش سکه به‌منظور ایجاد اطمینان خاطر و آرامش بیشتر برای متقاضیان صورت گرفته است.

سخنگوی مرکز مبادله ایران در پایان گفت: تمامی متقاضیانی که برای شرکت در مرحله چهارم پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی وجه واریز کرده و فرآیند ثبت سفارش را تکمیل کنند، سکه خود را دریافت خواهند کرد.