خرید و نگهداری تتر محدود شد؛ هر کاربر فقط ۱۰ هزار دلار

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالسحنی، قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به مصوبه مهم امروز ۵ مهر ماه ۱۴۰۴ هیئت عالی این بانک گفت: سقف سرانه مجموع خرید رمزپول‌های پایه ثابت (stable coin) برای هر کاربر حقیقی و حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا در کلیه سکوهای معاملاتی کارگزاران رمزپول برابر با ۵ هزار دلار یا معادل آن به واحد رمزپول پایه ثابت در طول یک سال تعیین شد. همچنین سقف نگهداری مجموع رمزپول های پایه ثابت برای هر کاربر اعم از حقیقی و حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا برابر با ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به واحد رمزپول پایه ثابت خواهد بود.

ابوالسحنی دبیر هیئت عالی بانک مرکزی ضمن اشاره به مصوبه چهل و یکمین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی تصریح کرد: در جلسه امروز هیأت عالی و با استناد به تبصره یک ماده ۴ قانون بانک مرکزی موضوع رمزپول های پایه ثابت) (stable coin) به بحث گذاشته شد که براساس این مصوبه اجازه داد شد سقف سرانه مجموع خرید رمزپول های پایه ثابت stable coin اعم از تتر و غیره برای هر کاربر حقیقی و حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا در کلیه سکوهای معاملاتی کارگزاران رمزپول برابر با ۵ هزار دلار یا معادل آن به واحد رمزپول پایه ثابت در طول یک سال تعیین شد.

وی خاطرنشان کرد: درخصوص سقف نگهداری مجموع رمزپول های پایه ثابت برای هر کاربر اعم از حقیقی و حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا برابر با ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به واحد رمزپول پایه ثابت خواهد بود.

دبیر هیئت عالی بانک مرکزی درباره افرادی که رمزپول پایه ثابت را در اختیار دارند، یادآور شد: نکته حائز اهمیت دیگر آنکه که درخصوص رمزپول های پایه ثابتی که (stable coin ) دراختیار افراد است، حداکثر یک ماه دوره گذار تعیین شده که به موجب این مصوبه در طول این یک ماه باید رعایت سقف مجاز نگهداری براساس این مصوبه انجام شود.

به گفته قائم مقام بانک مرکزی با انتشار این مصوبه بر روی پایگاه اطلاع رسانی این بانک، مفاد آن برای کلیه معامله گران رمزپول و کاربران آنها لازم الرعایه خواهد بود.