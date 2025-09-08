دریافت 23 MB کد خبر 6584052 https://mehrnews.com/x38Ydr ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۰ کد خبر 6584052 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۰ رد خطای پنالتی روی کنعانی زادگان پس از بررسی VAR پس از بررسی VAR داور خطای گرفته شده را روی کنعانی زادگان را مردود و پنالتی را لغو کرد. کپی شد مطالب مرتبط پیشبینی سایت ازبکستانی از دیدار فینال کافا با ایران پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبیها در ثبت کلین شیت قلعهنویی: بازیکنان بزرگ اشتباه بچهگانه کردند؛ اصلا خوب نبودیم برچسبها تیم ملی فوتبال ایران محمدحسین کنعانی زادگان کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی - کافا تورنمنت فوتبال کافا پنالتی
