دریافت 23 MB
کد خبر 6584052
  1. فیلم
  2. ورزش
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۰

رد خطای پنالتی روی کنعانی زادگان پس از بررسی VAR

رد خطای پنالتی روی کنعانی زادگان پس از بررسی VAR

پس از بررسی VAR داور خطای گرفته شده را روی کنعانی زادگان را مردود و پنالتی را لغو کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید