به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال، مصاف تدارکاتی امروز استقلال و هما کیش با برتری ۳ بر یک آبی‌پوشان پایتخت به پایان رسید.

در این دیدار آبی‌پوشان پایتخت کاملاً بر بازی مسلط بودند و موقعیت‌های زیادی برای گلزنی داشتند که از آن‌ها استفاده نکردند.

برای استقلال در این دیدار محمدرضا آزادی در دقیقه ۱۹ و ۶۰ (پنالتی) و صالح حردانی در دقیقه ۹۰ گلزنی کردند و تک گل تیم هما از روی نقطه پنالتی و در دقیقه ۷۰ به ثمر رسید.

ترکیب استقلال: آنتونیو آدان (حبیب فرعباسی)، صالح حردانی، سامان فلاح، آرمین سهرابیان، حسین گودرزی، ضرغام سعداوی (ابوالفضل ذلیخایی)، ابوالفضل زمانی، موسی جنپو (مهدی قایدی)، اسماعیل قلی‌زاده (امیر علی محمدی)، محمد حسین اسلامی و محمدرضا آزادی (آرمان چگینی)