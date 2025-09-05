  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۶

پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت

پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت

تیم فوتبال استقلال در دیداری تدارکاتی مقابل هما کیش به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال، مصاف تدارکاتی امروز استقلال و هما کیش با برتری ۳ بر یک آبی‌پوشان پایتخت به پایان رسید.

در این دیدار آبی‌پوشان پایتخت کاملاً بر بازی مسلط بودند و موقعیت‌های زیادی برای گلزنی داشتند که از آن‌ها استفاده نکردند.

برای استقلال در این دیدار محمدرضا آزادی در دقیقه ۱۹ و ۶۰ (پنالتی) و صالح حردانی در دقیقه ۹۰ گلزنی کردند و تک گل تیم هما از روی نقطه پنالتی و در دقیقه ۷۰ به ثمر رسید.

ترکیب استقلال: آنتونیو آدان (حبیب فرعباسی)، صالح حردانی، سامان فلاح، آرمین سهرابیان، حسین گودرزی، ضرغام سعداوی (ابوالفضل ذلیخایی)، ابوالفضل زمانی، موسی جنپو (مهدی قایدی)، اسماعیل قلی‌زاده (امیر علی محمدی)، محمد حسین اسلامی و محمدرضا آزادی (آرمان چگینی)

کد خبر 6580653

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها