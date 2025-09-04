به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در پایان دیدار تیم ملی فوتبال ایران و تاجیکستان در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ اظهار داشت: من فکر می‌کنم بازی خیلی خوبی با چهارگانه و سرعت بالا بود. موقعیت‌های گلی هم وجود داشت. درست است که به فینال رفتیم اما خیلی ایراد داشتیم، به‌خصوص بعد از اینکه گل دوم را زدیم، موقعیت‌ها را خراب کردیم و آن‌قدر بی‌تفاوت بازی کردیم که روی یک اتفاق و یک اشتباه گل خوردیم و جریان بازی عوض شد. این اولین مشکل ما بود.

او ادامه داد: اگر بخواهیم با تیم‌های بزرگ‌تر بازی کنیم به مشکل می‌خوریم. بیشتر هم بزرگ‌ترهای تیم اشتباه کردند.

سرمربی تیم ملی افزود: اگر آسیا می‌خواهد پیشرفت کند، با این داوری‌ها نمی‌تواند پیشرفت کند. داور در جریان مسابقه خیلی اشتباه داشت و من به عنوان یک مربی در این مورد مانده‌ام. VAR یک تکنولوژی دارد و تعیین خط دروازه نیز یک تکنولوژی متفاوت است.

او خاطر نشان کرد: البته باز هم تکرار می‌کنم که ما اشتباهاتی داشتیم اما داور تمام صحنه‌های ۵۰ درصدی را به سود حریف گرفت و من مطمئنم اگر خطایی در محوطه می‌شد، داور ازبکستانی پنالتی می‌گرفت.

قلعه نویی در رابطه با اشتباه پیام نیازمند در به ثمر رسیدن گل اول تاجیکستان توضیح داد: تمام دروازه‌بان‌های بزرگ دنیا اشتباه می‌کنند. دروازه‌بان تاجیکستان هم روی گل اول اشتباه کرد. پیام نیازمند یکی از بهترین دروازه‌بان‌هاست و می‌تواند در کنار علیرضا بیرانوند و سیدحسین حسینی به ما کمک کند.

او در پاسخ به سوال خبرنگار تاجیکی تأکید کرد: وقتی دو بر صفر جلو بودیم، خیلی مواقع صحنه‌هایی بود که چهار به پنج بودیم نسبت به دفاع حریف اما صحنه‌هایی را از دست دادیم. طبیعی بود که با چنین داوری و اتمسفر ورزشگاه، صحنه‌های زیادی رقم خورد. تاجیکستان پیشرفت زیادی کرده است. اول اشتباه خودمان بود و سپس اشتباهات داوری. بازیکنانم در این دیدار اشتباهات خیلی بچگانه‌ای داشتند که در ادامه با تیم‌های بزرگ می‌تواند دچار مشکل شود.

قلعه نویی تصریح کرد: تیمی مثل ایران که می‌خواهد در جام جهانی حضور پیدا کند با بازیکنان بزرگ اینچنینی نباید اشتباهاتی مثل امشب داشته باشد. وقتی یک بر صفر هم جلو بودیم، محمد قربانی را بیرون کشیدیم. من خودم قبول دارم که ضعیف بودند.

سرمربی تیم ملی افزود: بازیکن تعویضی یا از روی مصدومیت وارد می‌شود یا اینکه برای تنظیم ریتم تیمی وارد زمین خواهد شد.

او در رابطه با حضور در تورنمنت کافا تاکید کرد: اول اینکه بدون تمرین شرکت کردیم و سپس در روزهای غیر فیفادی آمدیم. مجبور بودیم بازیکنان امید را هم به آقای روانخواه بدهیم. ۱۷ مصدوم و محروم هم داشتیم و بدون آنها آمدیم. عامل هوایی باعث شد تا کیفیت‌های لازم را نداشته باشیم. فردا استراحت می کنیم و فیلم این بازی را آنالیز می کنیم. سپس ببینیم اصلاً حریف ما چه تیمی خواهد بود.

او ادامه داد: من باز هم می‌گویم تاجیکستان در جام ملت‌های آسیا تیم خیلی خوبی بود. ما قبل از اینکه گل بخوریم نبض بازی را داشتیم اما وقتی گل خوردیم توانستند بازی را در اختیار داشته باشند. میزبانی تاجیکستان بسیار خوب بود.

قلعه نویی در رابطه با حضور ازبکستان یا عمان در فینال کافا گفت: هم تیم عمان با کی‌روش که مربی بزرگی است و هم ازبکستان که در ۱۰ سال گذشته نشان داده پیشرفت‌های زیادی کرده استف تیم های خوبی هستند. امیدوارم بازی خوبی در فینال انجام دهیم.