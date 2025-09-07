به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان فردا دوشنبه ۱۷ شهریور از ساعت ۱۸ در ورزشگاه المپیک شهر تاشکند در فینال تورنمنت کافا ۲۰۲۵ به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار برای دومین دوره متوالی برگزار می‌شود و هر دو تیم پیش از این جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کرده‌اند. حضور جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا نیز بر جذابیت این دیدار افزوده و وی از نزدیک بازی را تماشا خواهد کرد.

شاگردان امیر قلعه‌نویی که در دوره اول این مسابقات موفق به کسب عنوان قهرمانی شده بودند، به دنبال تکرار این موفقیت هستند. از سوی دیگر، تیمور کاپادزه، سرمربی ازبکستان، که زمزمه‌هایی درباره جدایی‌اش از تیم مطرح شده بود، به دنبال انتقام از ایران و تثبیت جایگاه خود بر روی نیمکت تیم ملی ازبکستان است.

سایت «euro-football» در رابطه با این بازی نوشت: تیم‌های ملی ایران و ازبکستان روز دوشنبه ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ به مصاف هم خواهند رفت. هر دو تیم با عملکردی درخشان در مرحله گروهی، به این مرحله رسیدند و هواداران انتظار یک دیدار تماشایی و پرهیجان را دارند.

وضعیت تیم‌ها

ازبکستان:

* تیم ملی ازبکستان مسابقات خود را با تساوی یک بر یک مقابل عمان آغاز کرد.

* سپس با پیروزی ۲ بر یک مقابل ترکمنستان سه امتیاز گرفت.

* در مرحله گروهی با برتری قاطع ۴ بر صفر مقابل قرقیزستان، به فینال راه یافت.

ایران:

* تیم ملی ایران در دیدار سوم مرحله گروهی با نتیجه ۲ بر ۲ مقابل تاجیکستان متوقف شد.

* با این حال، دو پیروزی ایران در دو بازی نخست باعث شد صعود به فینال از قبل قطعی شود.

آمار و پیشینه تقابل‌ها

* تاکنون ۱۳ بازی رسمی بین دو تیم برگزار شده است.

* ایران در ۸ دیدار پیروز شده، ازبکستان یک برد داشته و ۴ بازی با تساوی به پایان رسیده است.

* آخرین تقابل مستقیم دو تیم با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

* هر دو تیم در این تورنمنت بدون شکست به فینال راه یافته‌اند.

بر اساس تحلیل‌ها، قدرت دو تیم تقریباً برابر است و همین موضوع باعث شده تا انتظار برود بازی به وقت اضافه یا حتی ضربات پنالتی کشیده شود. با این حال، پیش‌بینی می‌شود برد نهایی در این دیدار حساس به ازبکستان برسد.