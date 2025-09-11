یارانه برخی افراد به اشتباه حذف شده؛ باید امکان اعتراض فراهم باشد

احمد انارکی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند حذف یارانه نقدی برخی از افراد، اظهار کرد: هدف اصلی از حذف یارانه برخی افراد، ساماندهی وضعیت یارانه‌ها است. البته حتماً در این فرآیند باید وضعیت درآمدی مردم و تورم به دقت لحاظ شود.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه در این مسیر اشتباهاتی رخ داده و به اشتباه یارانه برخی از کارگران و کارمندان هم حذف شده است. همچنین مواردی داریم که فرزندان خانواده مشغول به کار هستند و به دلیل دریافت حقوق و برخی تراکنش‌هایی که دارند، یارانه کل آن خانواده قطع شده است.

انارکی محمدی گفت: برخی از مردم نسبت به حذف یارانه خود گله‌مند هستند که لازم است آنان امکان اعتراض نسبت به این موضوع را داشته باشند. از سوی دیگر، باید تجدیدنظر شود تا افرادی که به اشتباه یارانه‌شان قطع شده، دوباره مشمول دریافت یارانه شوند. همچنین باید راهکاری اندیشیده شود که یارانه افرادی که واقعاً مستحق دریافت هستند، حذف نشود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه به سخنان اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشاره کرد و گفت: وزیر تعاون تأکید کرده که تلاش دولت بر این است که افراد مستحق، یارانه خود را دریافت کنند و همچنین مجلس نیز بر این موضوع تاکید دارد که یارانه دهک‌های پایین جامعه نباید حذف شود.

انارکی محمدی در پایان تأکید کرد: ساماندهی یارانه‌ها باید به گونه‌ای انجام شود که عدالت رعایت شود و افراد نیازمند مورد حمایت قرار گیرند و تحت هیچ شرایطی نباید یارانه آنان حذف شود.