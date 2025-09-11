به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضاییکوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طی نامهای به مسعود پزشکیان رئیسجمهور کشورمان با تاکید بر موقعیت استراتژیک ایران در مسیر کریدورهای بینالمللی شمال-جنوب و شرق-غرب، خواستار تشکیل فوری ستاد ملی ترانزیت شد.
وی در این نامه هشدار داده است که غفلت از این حوزه میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و بر ضرورت بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی و جغرافیایی ایران تأکید کرده است.
متن نامه رئیس کمیسیون عمران به رئیس جمهور به شرح ذیل است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همانطور که مستحضرید ایران با برخورداری از موقعیت کم نظیر جغرافیایی در تقاطع کریدورهای مهم بینالمللی شمال جنوب و شرق غرب از مزیتهای راهبردی فوقالعادهای در حوزه ترانزیت بهرهمند است. دسترسی به آبهای آزاد از طریق سواحل جنوبی به ویژه منطقه استراتژیک و بنادر مهمی همچون چابهار و شهید رجایی، شبکه حمل و نقل در حال توسعه و همسایگی با ۱۵ کشور این پتانسیل را فراهم ساخته که ایران به کانون ترانزیت منطقه تبدیل شود.
توسعه این ظرفیت میتواند سالانه میلیاردها دلار درآمد انرژی پایدار ایجاد کند، وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد، اشتغالزایی گستردهای به همراه آورد و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران را تقویت نماید.
افزون بر این توسعه توان ترانزیت به عنوان ابزاری راهبردی در کاهش اثرات تحریمها عمل میکند و با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی با سایر کشورها و تبدیل شدن به حلقهای ضروری در مسیرهای تجاری هزینه اعمال تحریم برای تحریمکنندگان به طور چشمگیری افزایش مییابد و فعالیتهای ترانزیتی با ایجاد منابع درآمدی جدید و تسهیل دسترسی به بازارها به افزایش تابآوری اقتصادی کشور کمک میکنند.
با توجه به مطالب فوق و با عنایت به رقابت شدید کریدورهای اقتصادی برای جذب زنجیرههای ارزش جهانی و همچنین پیامدهای جبران ناپذیر غفلت در این عرصه، قانونگذار در ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت ستاد ملی ترانزیت را به ریاست رئیس جمهور (یا معاون اول رئیس جمهور) تأسیس نموده است تا به عنوان نهاد هماهنگ کننده و مسئول حوزه ترانزیت و لجستیک نقش محوری در توسعه اقتصادی و بهرهبرداری از مزیتهای جغرافیایی ایران ایفا نماید و سهم کشور را در زنجیرههای ارزش منطقهای و فرامنطقهای افزایش دهد؛ با عنایت به گذشت حدود ۱۴ ماه از لازم الاجرا شدن برنامه هفتم پیشرفت امید است با قید فوریت دستور فرمائید نسبت به تشکیل نخستین جلسه ستاد ملی ترانزیت اقدام شده و برگزاری منظم و مستمر جلسات آن تاکید گردد.
