گزارش دیوان محاسبات از وضعیت منابع ومصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در ۱۴۰۳

دیوان محاسبات کشور در جدیدترین گزارش خود، وضعیت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میزان منابع وصولی از محل درآمد ردیف‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه، معادل ۵۷ درصد منابع مصوب و میزان مصارف معادل ۹۰ درصد مصارف مصوب بوده است.

درپی عدم کفایت منابع وصولی و ناترازی میان منابع و مصارف هدفمندی، برای جبران این کسری و همچنین پرداخت بخشی از بدهی‌های انتقالی سال ۱۴۰۲، در مجموع ۲۶۶ هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان از محل سایر منابع، شامل دریافتی از خزانه‌داری کل، تنخواه بانک مرکزی و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی تأمین شده‌است.

دیوان محاسبات کشور برای جلوگیری از تشدید این ناترازی و افزایش شفافیت مالی، بر واریز مستقیم تمام منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی به حساب متمرکز نزد بانک مرکزی (حساب واحد) و امکان رصد کامل گردش این حساب‌ها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید دارد.

