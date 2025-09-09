به گزارش خبرنگار مهر، هدایت ممبینی در خصوص عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت کافا اظهار داشت: این تورنمنت چند سالی است به‌صورت منظم برگزار می‌شود و تیم‌های حاضر در آن روند رو به رشدی دارند. توسعه فوتبال در منطقه آسیای مرکزی روز به روز بیشتر می‌شود. همان‌طور که مشاهده کردید در جام جهانی فوتسال، چهار تیم از همین منطقه حضور داشتند و در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز علاوه بر ایران، ازبکستان هم به این رقابت‌ها راه یافته است.

وی افزود: بازیکنان خوب کار کردند و در ابتدای مسابقه فشار زیادی آوردیم. حتی با وجود اخراج در جریان بازی، بچه‌ها جانانه جنگیدند، اما فوتبال همین است و گاهی یک توپ در لحظه آخر نتیجه را رقم می‌زند.

دبیرکل فدراسیون در پاسخ به پرسشی درباره برنامه برای پوشش ضعف‌های تیم ملی و دیدارهای تدارکاتی تصریح کرد: برای فیفادی‌های اکتبر و نوامبر تقریباً همه برنامه‌ریزی‌ها انجام شده است. تنها ۱۴ اکتبر خالی مانده که امیدواریم آن روز هم پر شود و تیم ملی سه بازی تدارکاتی داشته باشد. تلاش می‌کنیم این فرصت را فراهم کنیم تا بازیکنان نقاط ضعف‌شان را برطرف کنند و با آمادگی کامل به جام جهانی بروند.

او ادامه داد: این تورنمنت هم چهار مسابقه داشت و به نظرم برای جوان‌هایی که وارد میدان شدند و حتی برای کل تیم ملی، تجربه ارزشمندی بود. ۱۲۰ دقیقه ده‌نفره بازی کردن، دستاوردی بود که در آینده به فوتبال ایران کمک می‌کند.

ممبینی در واکنش به کارزاری که با امضای حدود ۵۰ هزار نفر خواستار برکناری امیر قلعه‌نویی شده است، اظهار داشت: این واکنش‌ها بیشتر احساسی است. قلعه‌نویی در همین مدت کوتاه موفق شد تیم ملی را به جام جهانی برساند؛ کاری که آسان نبود. حتی همان‌طور که دیدید اینفانتینو در رختکن تیم ملی حضور پیدا کرد و این صعود را تبریک گفت. جام کافا عملاً روزهای فیفادی ما را پر کرد و نتایج آن نباید به اندازه مسابقات رسمی جدی گرفته شود. هدف اصلی ما آماده‌سازی تیم برای جام جهانی است؛ جایی که باید بدرخشیم.

وی درباره شانس صعود ایران به جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: با حضور ۴۸ تیم در جام جهانی، صعود از آسیا سخت نیست. اکثر تیم‌های آسیایی شانس دارند. اما آنجا دیگر هیچ تیمی ساده نیست و همه برای نمایش خوب تلاش می‌کنند. بنابراین باید اجازه دهیم بازیکنان جوان بیشتر میدان ببینند تا نقاط ضعف‌شان مشخص شود. حتی اگر در دیدارهای تدارکاتی نتیجه دلخواه نگیرند، مهم این است که در مسابقات رسمی بدرخشند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال درباره موضوع حمایت‌های مالی نیز توضیح داد: همه عزیزان قول همکاری داده‌اند. با این حال واقعیت این است که هنوز پولی بابت مسابقات تدارکاتی به حساب فدراسیون واریز نشده است. نگرانی ما این است که این منابع دیر برسد؛ چرا که تیم‌های رقیب برنامه‌های‌شان را خیلی زودتر قطعی می‌کنند و تا دقیقه نود منتظر نمی‌مانند.

او همچنین به حضور رئیس فیفا در رختکن تیم ملی اشاره کرد و گفت: این اتفاق به‌ندرت رخ می‌دهد که رئیس فدراسیون جهانی وارد رختکن تیمی شود. اینفانتینو در همان دیدار گفت که یکی از طرفداران پر و پا قرص فوتبال ایران است و همیشه از تیم ملی تعریف کرده است. او حتی وعده داد در آینده نزدیک به ایران سفر کند و دیداری با مسئولان فدراسیون فوتبال داشته باشد. این برای ما دلگرم‌کننده است.

در پایان، ممبینی در واکنش به پرسشی درباره حواشی اخیر باشگاه پرسپولیس و موضوع ورود کمیته اخلاق گفت: من شخصاً در جریان جزئیات این پرونده نیستم اما ارکان قضائی فدراسیون از جمله کمیته اخلاق، کمیته انضباطی، کمیته تعیین وضعیت و استیناف کارشان را به‌خوبی انجام می‌دهند و اگر موردی باشد که نیاز به ورود آنها داشته باشد، حتماً ورود خواهند کرد.