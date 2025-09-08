تاج: مقابل ازبکستان بسیار خوب بودیم؛ از اینفانتینو ضمانتنامه گرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، اظهار داشت: خیلی خوشحالیم که در کنار بازیکنان، امیر قلعه‌نویی، اعضای تیم ملی فوتبال و جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، حضور داریم. اینفانتینو همیشه حمایت خوبی از فوتبال ایران داشته و ساخت‌وسازهای خوبی که در کمپ تیم ملی انجام دادیم، به کمک فیفا بوده است. به همین دلیل لازم دیدم در حضور بازیکنان از او تشکر کنم.

او ادامه داد: با حضور اینفانتینو بعید می‌دانم مشکلی برای تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ به وجود آید. صحبت‌هایی انجام دادیم و او به ما ضمانت‌نامه داده است و انشاالله در جام جهانی خوش بدرخشیم.

تاج تصریح کرد: مقابل ازبکستان بسیار خوب ظاهر شدیم و با وجود ۱۰ نفره شدن، ۱۲۰ دقیقه جنگیدیم.