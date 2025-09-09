ابراهیمی: از قلعه نویی انتقاد نکنید؛ کافا دستاورد خوبی برای ایران داشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران برای دومین دوره متوالی در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ شرکت کرد؛ تورنمنتی که با حضور تیم‌های درجه سوم و دوم آسیا برگزار شد و از همان ابتدای مسابقات انتقادهایی از سوی کارشناسان و رسانه‌ها به سمت کادرفنی تیم ملی و فدراسیون فوتبال بابت اعزام ملی‌پوشان به این رقابت‌ها مطرح شد.

تیم ایران در دیدارهای گروهی با پیروزی برابر افغانستان و هند و تساوی مقابل تاجیکستان، جواز حضور در فینال را کسب کرد. این عملکرد نشان داد که با وجود انتقادات، ملی‌پوشان توانستند به شکل منظم و با انسجام قابل قبول مسابقات را پیش ببرند و به دیدار پایانی برسند.

همانند دوره گذشته تورنمنت کافا، تیم ایران در فینال به مصاف تیم ملی ازبکستان رفت. این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود میزبان خاتمه یافت تا امیر قلعه‌نویی و شاگردانش همچنان از کسب جام باز بمانند و نتوانند شهر تاشکند را با عنوان قهرمانی ترک کنند. این شکست بار دیگر نشان داد که تیم ملی ایران در استفاده از فرصت‌ها و مدیریت جریان بازی در لحظات حساس ضعف دارد.

ناصر ابراهیمی کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با عملکرد کلی تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت کافا اظهار داشت: بازی‌هایی که انجام شد را مثبت ارزیابی می‌کنم. مشخص است که وقتی یک مربی هدایت تیمی را بر عهده می‌گیرد و می‌خواهد آن را برای جام جهانی آماده کند، باید روی تیم و بازیکنان کار کند. اینطور نیست که اگر حالا انتقاد شد که چرا تیم در یک مسابقه شرکت کرده، مربی فوری پاسخ بدهد.

او ادامه داد: در این مسابقات که سطح رقابت تقریباً با دیگر تیم‌ها برابر بود، حضور تیم ایران برای شناخت بازیکنان و هماهنگی آنها موفقیت‌آمیز بود. بسیاری از بازیکنان برای اولین بار کنار هم قرار گرفتند و بدون بازی‌های تدارکاتی کافی، به مسابقات رفتند.

ابراهیمی در خصوص شکست مقابل ازبکستان در فینال کافا ۲۰۲۵ گفت: دیروز یک بازی استثنایی را شاهد بودیم؛ بعضی مربیان ممکن است در دقایق ابتدایی یکی از بازیکنان اصلی خود را از دست بدهند. در چنین شرایطی نمی‌توان کاری کرد اما تیم ایران عملکرد خوبی داشت و حتی در دو دقیقه پایانی توانست مقابل ازبک‌ها کنترل زمین را حفظ کند.

پیشکسوت فوتبال تصریح کرد: تیم ایران در این تورنمنت شامل سه گروه سنی بود: بازیکنان بالای ۳۵ سال، گروه میانی ۲۸ تا ۳۲ سال و بازیکنان جوان ۲۲ تا ۲۵ سال. وجود بازیکنان باتجربه در زمین بسیار مهم است تا تیم در موقعیت‌های حساس تصمیم درستی بگیرد. بسیاری از بازیکنان برای اولین بار در تیم ملی بازی کردند و بنابراین انتقاد مستقیم از سرمربی منطقی نیست.

او افزود: ما نزدیک پنجاه سال است که در آسیا قهرمان نشده ایم. در این مدت، مربیان ایرانی و خارجی زیادی تلاش کردند، اما نتیجه نگرفتیم. فوتبال پایه و مسابقات نوجوانان و جوانان هم آسیب دیده و تیم ملی در آسیا مقام قابل توجهی کسب نمی‌کند. در چنین شرایطی، انتقاد مستقیم از مربی انصاف نیست و باید فکری به حال تیم‌های پایه کرد.

ابراهیمی خاطر نشان کرد: تیم با ۱۰ نفر هم مقابل ازبکستان تلاش کرد و مقاومت نمود. بعضی معتقدند تیم تاکتیک ندارد و فقط از کناره‌ها نفوذ می‌کند اما این درست نیست؛ تیمی که یک یار کمتر دارد، باید دفاع و ضدحمله‌ها را مدیریت کند. در مجموع، شرکت در این مسابقه برای تیم ملی تجربه بسیار مفیدی بود. این مسابقات فرصت خوبی بود تا تیم ملی بازیکنان خود را بهتر بشناسد و آمادگی‌اش برای رقابت‌های آینده افزایش یابد.