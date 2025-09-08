جهانبخش: از اینفانتینو خواستم به فوتبال ایران کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، اظهار داشت: کافا کمک کرد که بازیکنان جوان با یکدیگر آشنا شوند و بازی‌های خیلی مهم و سختی داشتیم. ازبکستان هم عملکرد بسیار خوبی در فینال داشت.

او ادامه داد: من با کادرفنی صحبت کرده‌ام و اعلام کردم که هر زمان لازم باشد می‌توانم به تیم ملی کمک کنم. تیم ملی به شخصی تعلق ندارد و خودم شخصاً هر وقت کادرفنی من را بخواهد، در تیم ملی حضور پیدا می‌کنم. زمانی هم که حضور نداشته باشم، به عنوان هوادار تلاش خواهم کرد که تیم ملی به موفقیت برسد.

جهانبخش تصریح کرد: این تورنمنت به بازیکنانی که از لیگ برتر به تیم ملی اضافه شدند بسیار کمک کرد و آن‌ها عملکرد بسیار خوبی داشتند. برای همه بازیکنان آرزوی موفقیت می‌کنم و امیدوارم در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور داشته باشند.

کاپیتان تیم ملی خاطرنشان کرد: من در بازی با ازبکستان نسبت به دیدارهای دیگر عملکرد بهتری داشتم و دلیل آن هم بیشتر بازی کردن بود که توانستم هماهنگ شوم.

او افزود: حضور جیانی اینفانتینو در چنین تورنمنتی یک دستاورد بزرگ است و او پیام مهمی دارد که به فوتبال آسیا نگاه ویژه‌ای دارد. این برای خود ما هم حائز اهمیت است و از او خواستم که از تیم ملی در مسیر جام جهانی، از نظر مالی و تدارک بازی دوستانه حمایت کند. خود اینفانتینو نیز از شرایط نامناسب بین‌المللی ایران آگاه است.

جهانبخش در پایان گفت: در دو هفته آینده هم از تیم جدیدم رونمایی خواهم کرد.