فرزاد آشوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، به بررسی وضعیت پرسپولیس و ارزیابی مهرههای مدعیان سنتی قهرمانی در لیگ برتر و شرایط فنی تیم ملی فوتبال ایران پرداخت. او ضمن تأکید بر ضرورت زمان برای هماهنگی بازیکنان تازهوارد پرسپولیس، ضعفهای تاکتیکی تیم ملی را نیز یادآور شد و آمار را دلیلی بر موفقیتهای کیفی ندانست.
پرسپولیس هنوز در مسیر شکلگیری است
بازیکن پیشین پرسپولیس درباره روند ابتدای فصل این تیم با هدایت وحید هاشمیان در لیگ برتر گفت: پرسپولیس هنوز تیمی نیست که به نقطه ایدهآل رسیده باشد. این تیم نفرات تازهای به جمع خود اضافه کرده و به زمان نیاز دارد تا به هماهنگی و کیفیت مورد نظر برسد. فکر میکنم در ادامه رقابتها شرایط این تیم بهتر خواهد شد چون ابزار کاملتری از لحاظ داشتن بازیکن در اختیار کادرفنی قرار میگیرد.
ضرورت پیشرفت در برنامههای تاکتیکی
آشوبی مهمترین نیاز پرسپولیس را ارتقای تاکتیکهای درون زمین دانست و تاکید کرد: تیمی که به دنبال قهرمانی است باید برای تمام لحظات بازی، چه زمانی که صاحب توپ است، چه زمانی که توپ در اختیار ندارد ایده مناسب داشته باشد. تمام لحظههای ناگهانی در فوتبال تعیینکننده هستند و پرسپولیس باید در آنها پیشرفت کند. وقتی اتفاقات فوتبالی در جریان یک مسابقه رخ میدهد پرسپولیس باید به نوعی مدیریت بهینه از آن داشته باشد.
نقطه روشن پرسپولیس
پیشکسوت فوتبال ایران با اشاره به نمونهای از پیشرفت پرسپولیس درباره تأثیر رشد تاکتیکی تیمها در رسیدن به هدفی چون قهرمانی یادآور شد: در دیدار با سپاهان، پرسپولیس هنگام تغییر فاز از دفاع به حمله بسیار خوب عمل کرد. این تغییر فاز چشمگیر بود و نشان میدهد تیم توانایی بالقوه دارد. اگر در سایر بخشهای تاکتیکی نیز چنین رشدی حاصل شود، پرسپولیس مدعی جدیتری برای قهرمانی خواهد بود. تاکتیک در فوتبال مشخص است اما نکته حائز اهمیت نحوه توجه به اون تاکتیک با استفاده از استراتژیهایی است که تعیین میشود که پرسپولیس در حال نشان دادن پیشرفت خود است.
لیگ برتر بدون وقفه و مدعیان همیشگی
آشوبی در ادامه درباره شرایط لیگ برتر گفت: خوشبختانه با مدیریت آقای قلعهنویی برای اردوهای تیم ملی، لیگ امسال دچار سکته و توقف نشده است. این اتفاق خوبی برای فوتبال ایران است. به نظر من امسال نیز لیگ فشرده و نزدیک خواهد بود و مربع سنتی مدعیان قهرمانی همچنان برای فتح جام رقابت خواهند کرد. این موضوع سطح مسابقات را بالا میبرد و رقابت را دشوارتر میکند. تراکتور به عنوان مدافع قهرمانی با ثبات در لیست نفرات خود همچون پرسپولیس، استقلال و سپاهان برای این مهم خواهند جنگید و امیدوارم مبارزه فوتبالی زیباتری را نسبت به گذشته از تمام تیمها شاهد باشیم.
وی ادامه داد: موضوع پرداختن به احتمال قهرمانی چهار تیم سنتی به دلیل یارگیری مطلوب آنها در هر فصل نقل و انتقالاتی است. امسال شاهد یارگیریهای خوب نسبتاً خارجی در همین تیمها هستیم. به همین خاطر فکر میکنم همچنان جام در بین دستان یکی از این تیمها جابجا خواهد شد.
نگاه به تیم ملی؛ نتیجه کافی نیست
این کارشناس فوتبال در بخش دیگری از صحبتهایش به تیم ملی پرداخت. آشوبی با نگاه تاکتیکی به عملکرد تیم ملی ایران در بازیهای کافا یادآور شد: من نمیخواهم صرفاً درباره نتیجه تیم ملی صحبت کنم، چون نتیجه میتواند در هر بازی متفاوت باشد. موضوع اصلی این است که ما در تیم ملی ایده و طرح تاکتیکی مشخصی نمیبینیم. آمارها در برخی حوزهها خوب است، اما آمار به تنهایی نمیتواند ضعفهای تاکتیکی را توجیه کند.
بازی مالکانه؛ تعریف درست و اجرای نادرست
آشوبی درباره سبک بازی مالکانه تیم ملی توضیح داد: در ماههای اخیر کادرفنی تیم ملی روی بازی مالکانه تأکید زیادی داشته است اما باید توجه کرد که بازی مالکانه زمانی معنا پیدا میکند که توپ در زمین حریف جابهجا شود. اگر مالکیت توپ فقط بین مدافعان در زمین خودی باشد، ارزش فنی چندانی ندارد و نمیتواند منجر به خلق موقعیت شود.
ضعف در کنترل جریان بازی
او یکی از ایرادهای اصلی را عدم مدیریتی فنی و کنترل سالم توپ و میدان دانست و گفت: یکی از ایرادهای تکراری تیم ملی عدم کنترل کافی روی جریان مسابقه است. نمونه بارز آن دیدار برابر تاجیکستان بود که تیم ملی نتوانست کنترل بازی را در اختیار بگیرد. این مشکل چندین بار تکرار شده و نشان میدهد فاصله زیادی با شرایط ایدهآل داریم.
نیاز به برنامههای فنی تازه برای موفقیت
آشوبی در پایان تأکید کرد: اگر تیم ملی میخواهد در سطح بینالمللی موفق شود، باید برنامههای فنی بیشتری داشته باشد. تنها با تکیه بر آمار یا نتایج مقطعی نمیتوان آیندهای مطمئن ساخت. باید ایدههای روشن تاکتیکی پیاده شود تا تیم ملی در مسیر پیشرفت قرار گیرد.
نظر شما