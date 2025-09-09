  1. سیاست
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۴۹

قدردانی عراقچی از نقش دولت مصر در تسهیلات روند دیپلماسی

وزیر امور خارجه کشورمان درپیامی در صفحه اجتماعی خود نوشت: جمهوری اسلامی ایران مراتب سپاس و قدردانی عمیق خود را از دولت مصر به‌دلیل نقش برجسته وسازنده‌اش در تسهیل روند دیپلماسی ابراز می‌دارد.

وی افزود: چارچوب همکاری ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تحقق آن مستلزم پرهیز از اقدامات غیرقانونی و تحریک‌آمیز و پاسخ‌گویی متقابل به حسن‌نیت ایران است با تلاش‌های وزیر امور خارجه مصر و حمایت‌های رئیس‌جمهور السیسی امکان‌پذیر شد.

عراقچی خاطرذنشان کرد: ملت ایران، دوست تمام کشورهایی است که راه صلح را بر مسیر درگیری و تنش ترجیح می‌دهند.

