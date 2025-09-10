برگزاری جشن هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر (ص) در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) و میلاد سراسر نور امام جعفر صادق (ع)، مراسم جشن بزرگی پیش از ظهر چهارشنبه در مناطق مختلف مازندران از جمله میاندرود برگزار شد.

این مراسم با عنوان در پرتو عشق به احمد، اتحاد ملت، وحدت امت» در مسجد جامع شهر سورک با حضور اقشار مختلف مردم ولایت‌مدار شهرستان میاندورود برگزار شد.

مراسم با حضور مسئولان محلی و جمعی از اقشار مختلف مردم، با برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و هنری ویژه‌ای همراه بود که فضای معنوی خاصی را در شهرستان میاندورود به وجود آورد.

مراسم در راستای تقویت روحیه همبستگی و وحدت مسلمانان برگزار شد و حضار با قرائت قرآن، ذکر صلوات و برگزاری مراسم شادی، به بزرگداشت این ایام مبارک پرداختند.

در پایان این مراسم، از افرادی که نامشان با نام مبارک پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) مشترک بود، به قید قرعه جوایزی اهدا شد. همچنین، از زحمات هیئت امنای مسجد جامع شهرستان میاندورود در برگزاری این مراسم بزرگ تقدیر به عمل آمد.

این جشن که با استقبال گسترده مردم و حضور مسئولان شهرستان میاندورود همراه بود، پیام آور اتحاد و همدلی مسلمانان بود و در فضای معنوی و وحدت‌آفرین برگزار شد.