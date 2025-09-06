به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالقاسم کاظمی پیش از ظهر شنبه در ستاد بزرگداشت هفته وحدت و ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع) با گرامیداشت این مناسبت‌ها و با اشاره به تأکیدات مراجع عظیم‌الشأن مبنی بر غنیمت شمردن این مناسبت، اظهار کرد: بنابراین ما مأمور و مکلف هستیم امسال کار متفاوتی نسبت به سال‌های قبل و فراتر از صرفاً یک جشن انجام دهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر (ص) فرصتی برای معرفی بهتر شخصیت حضرت است، ادامه داد: جشن محوری میلاد در مرکز استان یکی از برنامه‌های شاخص در هفته وحدت است که در شب میلاد با دعوت از چهره‌های ملی در پارک ملت شهرکرد برگزار می‌شود و به موازات آن، برنامه‌های جشن میلاد در شهرستان‌ها نیز برگزار خواهد شد.

کاظمی با تأکید بر اینکه جلسات هماهنگی برپایی جشن‌های میلاد پیامبر (ص) در سراسر استان در شهرستان‌ها برگزار شده است، افزود: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص وحدت و اتحاد مقدس در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و بعد از آن، هفته وحدت نیز فرصت خوبی برای تقویت این همدلی و اتحاد است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در راستای همین تأکیدات شعار «در پرتو عشق به احمد (ص)، اتحاد ملت، وحدت امت» برای پاسداشت هفته وحدت انتخاب شد که به‌نظرم امت احمد (ص) یکی از جلوه‌های اتحاد مقدس است.

توجه به موضوع غزه در برنامه‌های هفته وحدت

کاظمی با تأکید بر توجه به موضوع فلسطین و غزه در هفته وحدت، توضیح داد: به تعبیر امام راحل (ره)، فلسطین پاره تن اسلام است و از فرصت هفته وحدت باید برای جلب همراهی و لااقل حمایت‌های معنوی از مردم مظلوم غزه صورت گیرد.

وی با اشاره به حضور میهمانان ملی در جشن محوری میلاد پیامبر رحمت و مهربانی با عنوان «میهمانی خانوادگی امت احمد (ص)» در شهرکرد، ادامه داد: برنامه‌ریزی و برگزاری برنامه متفاوت از سال‌های قبلی حتماً مستلزم حمایت و اهتمام جدی‌تر نهادها هم در عرصه اطلاع‌رسانی و فضاسازی و هم برپایی برنامه خواهد بود.

کاظمی اظهار کرد: از نهادهای مربوط انتظار داریم که فضاسازی شهری و تبلیغات محیطی در شهرها خاصه مرکز استان و معابر و بلوارها و چهارراه‌ها جدی‌تر و محسوس‌تر باشد تا حس این ایام در بین مردم ایجاد شود.

وی در پایان با اشاره به برگزاری مسابقه پیامکی «پرتو عشق» با موضوع تفسیر سوره مبارکه محمد (ص)، گفت: این مسابقه به فضل الهی با استقبال مردم مواجه شده که به‌صورت روزانه برگزار و برندگان به قید قرعه معرفی می‌شوند؛ امیدواریم با هم‌افزایی همه مجموعه‌ها شاهد برنامه‌های خوبی در این ایام باشیم.