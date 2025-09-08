بام ایران صحنه همدلی «امت احمد»؛ اتحاد مقدس را پاس بداریم

خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ هفته وحدت یکی از ابتکارات گرانبهای امام خمینی (ره) است که با نگاهی جامعالاطراف و دوراندیشی هوشمندانه این هفته را در تقویم جهان اسلام قرار دادند و مسلمین سراسر عالم از برکات آن بهره میبرند که مصداق آن، شکلگیری مجامع و نشستهای متعدد و متکثر تخصصی و عمومی و رویدادها و جشنهای فراوانی است که در راستای تقریب مذاهب شکل گرفته و تحکیم و تقویت وحدت میان پیروان مذاهب اسلامی را به دنبال داشته است.
جشنهای هفته وحدت امسال این ویژگی خاص را دارد که با ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد مبارک رسول مکرم اسلام (ص) مصادف شده و بر این اساس، برنامهریزی ویژهای برای این مناسبت در سراسر کشور شکل گرفته است.
در استان چهارمحال و بختیاری نیز برنامهها و محافل پاسداشت ویژه و متفاوت بهمناسبت هفته وحدت و ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پرنور پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد (ص) در جریان است که در ادامه مروری بر این برنامهها داریم.
ترویج آموزههای کاربردی دین در هفته وحدت
حجتالاسلام والمسلمین سیدابوالقاسم کاظمی در نشست ستاد شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی چهارمحال و بختیاری با موضوع هفته وحدت و ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ص) با اشاره به اینکه ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر (ص) سرمایهای است که بزرگان و علما بر بهرهگیری از آن صحه گذاشتند، اظهار کرد: پرداختن به این مناسبت خاصه امروز که دنیای اسلام و جوامع اسلامی بیشتر از پیش در مرکز توجه قرار دارد، فرصت خوبی برای معرفی و ترویج آموزههای کاربردی اسلام ناظر به شرایط فعلی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: نهادهای متولی امر فرهنگ در این راستا وظیفه دارند و پرداختن به میلاد پیامبر اسلام (ص) در هزار و پانصدمین سالگرد، باید ویژه باشد یعنی به جشن و چند برنامه تلویزیونی و … نباید اکتفا شود.
کاظمی با اشاره به اهمیت و جایگاه والای سوره مبارکه محمد (ص)، بیان کرد: مسابقه پیامکی «پرتو عشق» با محوریت تفسیر فرازهایی از سوره مبارکه محمد (ص) از چهار روز قبل آغاز شده و در حال اجراست که خوشبختانه استقبال خوب مردم استان را شاهدیم؛ روزانه حدود ۲ هزار نفر از هماستانیها در این مسابقه پیامکی شرکت میکنند و برندگان بهصورت روزانه معرفی میشوند.
وی با یادآوری شعار هفته وحدت «در پرتو عشق به احمد (ص)، اتحاد ملت، وحدت امت»، اظهار کرد: جا دارد که برنامهریزیها و برنامهها با محوریت این شعار انجام گیرد و بتوانیم دینی را به حضرت ادا کنیم و توفیق خدمت به ساحت آن حضرت نصیبمان شود.
جزئیات میهمانی خانوادگی امت احمد (ص) در شهرکرد
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر (ص) فرصتی برای معرفی بهتر شخصیت حضرت است، ادامه داد: جشن محوری میلاد در مرکز استان با عنوان «میهمانی خانوادگی امت احمد» یکی از برنامههای شاخص در هفته وحدت است که در شب میلاد با دعوت از چهرههای ملی در پارک ملت شهرکرد برگزار میشود و به موازات آن، برنامههای جشن میلاد در شهرستانها نیز برگزار خواهد شد.
کاظمی در پایان بر توجه به موضوع فلسطین و غزه در هفته وحدت و برنامههای بزرگداشت میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع)، حمایت و اهتمام جدیتر از قبل از سوی نهادها در اطلاعرسانی، فضاسازی محسوستر و برپایی برنامهها تأکید کرد.
فعالیت ۴۰۰ مبلغ در بزرگداشت ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر (ص)
حجتالاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی، مدیر حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه وحدت موضوع شعاری نیست و مقام معظم رهبری همواره بر وحدت اعتقادی تأکید دارند که برخاسته از ایمان ماست، اظهار کرد: اتحاد یک امر ایمانی و قلبی است که با شعار و حرف حاصل نمیشود بلکه باید به آن ایمان و اعتقاد داشته باشیم.
سعیدی با یادآوری طرز برخورد ائمه (ع) و علما و فقها با مسلمانان اهل سنت، ادامه داد: تأکید آنان همواره بر وحدت و اتحاد بوده تا جایی که توصیه به شرکت در نمازهای جماعت آنها شده که ثواب فراوان دارد.
وی با استناد به فراز «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ» از آیه ۱۰ سوره مبارکه حجرات، بیان کرد: با وجود این اوامر و توصیههای فراوان مبنی بر وحدت اما مسلمانان گاه متأسفانه برای اختلاف با هم متحد میشوند و ایام هفته وحدت فرصتی است تا به دور از شعاری عمل کردن، در میدان متحد باشیم و دیگران نیز ما را در عمل و بهصورت مصداقی، متحد ببینند.
سعیدی ۱۵۰۰ مین سالروز ولادت حضرت رسول (ص) را بهترین بهانه اتحاد و وحدت دانست و توضیح داد: برپایی جشن محوری و جشنهای شهرستانها عرصه خوبی برای اتحاد و یکپارچگی همه افراد و خانوادهها و نهادهاست تا همه پای کار بیایند.
مدیر حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با ابراز خرسندی از فعالیت مبلغان خانم و آقا در سراسر استان، ادامه داد: نحوه اعزام مبلغان به این نحو است که در مناطق پرجمعیت و آسیبپذیر یعنی در قریب به ۴۰۰ نقطه حضور دارند و مشغول فعالیتهای تبلیغی هستند.
سعیدی اضافه کرد: برنامههای فرهنگی و مذهبی خاصه در مناسبتها با محوریت و مساعدت این مبلغان برگزار میشود و در این ایام نیز به مبلغان سراسر استان ابلاغ شده که به صورت ویژه پای کار باشند.
پیشبینی ۵۰ برنامه در هفته وحدت و بزرگداشت هفته وقف
حجتالاسلام والمسلمین حسن امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایام میلاد پیامبر اعظم (ص) هفته وقف نامیده شده و امسال از ۱۸ تا ۲۴ شهریور گرامی داشته میشود، اظهار کرد: امسال برنامههای خوبی در نظر گرفته شده و ۵۰ برنامه شاخص در این هفته پیشبینی شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه تهیه و توزیع نوشتافزار دانشآموزان بیبضاعت در هفته وقف در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: همچنین در راستای اجرای نیت واقفان توزیع جهیزیه رایگان را برای نوعروسان نیازمند خواهیم داشت.
امیری از غبارروبی امامزادگان و بقاع متبرکه استان با حضور مردم و مسئولان در هفته وقف خبر داد و افزود: همچنین غبارروبی گلزار شهدا در هفته وقف برگزار خواهد شد؛ ضمن اینکه آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص میزبان برنامهها و جشنهای مردمی هفته وحدت است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اعلام اینکه بیش از ۱۰ پروژه شاخص در سطح استان با حضور مسئولان کشوری و استانی افتتاح میشود، ادامه داد: از جمله میتوان به پروژههای دانشبنیان اشاره داشت که از محل سرمایهگذاری موقوفات به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
امیری با یادآوری اینکه در ایام هفته وحدت و هفته وقف غرفههای فرهنگی و خدماتی در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه برپا میشود، گفت: این غرفهها با همت مراکز افق و حوزه اجتماعی امامزادگان آماده خدمترسانی به زائران و عموم مردم خواهد بود.
وی تصریح کرد: حضور پررنگ در نمازهای جمعه و سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه با موضوع فرهنگ وقف از دیگر برنامهها در هفته وقف در سطح استان است.
آغاز پویش سرود «محمد امین» در مساجد استان
حجتالاسلام والمسلمین محمدابراهیم حجتپناه، دبیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته وحدت و ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ص) از اجرای پویش سرود «محمد امین» در این هفته در کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان چهارمحال و بختیاری همزمان با سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد: این پویش از ۱۴ تا ۲۱ شهریورماه در صحن یا ورودی و محیط پیرامونی مساجد و با مشارکت گروههای سرود مسجدی که علاقهمند به حضور در این پویش هستند، اجرا میشود.
حجتپناه ادامه داد: گروههای سرود کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان همچنین میتوانند کلیپهای اجرای سرود خود را در قالب جشنهای هفته وحدت ضبط و به این پویش ارسال کنند.
وی با یادآوری اینکه ولادت پیامبر اعظم (ص) نقطه عطف و سرآغاز جدیدی در تاریخ بشریت در راستای گسترش رحمت و اخلاق و معنویت است، افزود: امروز جامعه بشری خاصه عالم اسلام بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازخوانی پیام صلح و مهرورزی رسول خدا (ص) هستند.
حجتپناه در خصوص اجرای پویش سرود «محمد امین» در کانونهای مساجد استان، یادآور شد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد درواقع پایگاههای اجتماعی برای حضور نسل جوان در این اماکن مقدس هستند که پویش مردمی «محمد امین» با همین هدف در هفته وحدت اجرایی میشود.
برپایی جشنهای محلهمحور هفته وحدت و میلاد پیامبر (ص) در شهرکرد
مصطفی جعفری، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد از اجرای جشنهای آغاز هفته وحدت و میلاد حضرت محمد (ص) در بوستانهای شهر خبر داد.
جعفری ادامه داد: همزمان با سالروز آغاز هفته وحدت و میلاد حضرت محمد (ص) جشنهای فرهنگی، اجتماعی و مردمی ۱۷ و ۱۸ شهریورماه در محلات، مساجد و خیابانهای شهر اجرا میشود.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد افزود: این سازمان با همکاری سایر دستگاههای فرهنگی، ویژه برنامههای متنوعی در محلات و بوستانهای شهرکرد برگزار میکند.
وی برپایی موکب پذیرایی، اجرای موسیقی بختیاری، دهکردی و جشنهای محلهای را از جمله برنامههای هفته وحدت عنوان کرد.
جعفری گفت: جشن میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) امروز دوشنبه از ساعت ۱۹ در مدرسه متوسطه دخترانه مرضیه منظریه و فردا سهشنبه از ساعت ۱۹ در مدرسه دخترانه یاسین چالشتر برگزار میشود.
