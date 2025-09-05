برگزاری جشن بزرگ میلاد پیامبر اکرم(ص) در بوستان آب و آتش

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن بزرگ میلاد مبارک پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (صلیاللهعلیهوآله)، با عنوان «۱۵۰۰ جشن در ۱۵۰۰ سالگی میلاد پیامبر رحمت» در روز جمعه (۱۴ شهریور ۱۴۰۴) از ساعت ۱۹:۳۰، پس از نماز مغرب و عشا، در آمفیتئاتر سنگی بوستان آب و آتش تهران برگزار میشود.
این مراسم فرهنگی و مذهبی با سخنرانی استاد محمد شجاعی، بانوای حاج حسین خلجی، اجرای مبینا نصیری و حضور محسن حشمتیراد و گروه آوای دستان برگزار خواهد شد و به مناسبت گرامیداشت ولادت مبارک پیامبر اکرم (ص) و بزرگداشت پیام صلح، مهربانی و انسانیت اسلام ناب محمدی تدارک دیده شده است.
همچنین در این رویداد، غرفههای خدماترسانی رایگان کمپین بینالمللی ?Who is Imam Mahdi نیز فعال خواهد بود و به ارائه اطلاعات فرهنگی، توزیع منابع آموزشی و پاسخ به پرسشهای عمومی درباره مبانی انتظار و امام زمان (عج) میپردازد.
برگزارکنندگان این آئین، با تأکید بر ضرورت بازگشت به فرهنگ عشق به پیامبر (ص) و ترویج ارزشهای اخلاقی و معنوی ایشان، اعلام کردند: این مراسم فرصتی است برای وحدت، همدلی و تقویت پیوندهای اجتماعی در میان شهروندان، به ویژه جوانان و نسل جدید.
مراسم با حضور گسترده مردم، فعالان فرهنگی، هنرمندان و دستاندرکاران مذهبی برگزار خواهد شد و با اجرای سرودهای معنوی، مناجات و سخنرانیهای الهامبخش، فضایی معنوی و شاد را برای شرکتکنندگان رقم خواهد زد.
این مراسم رایگان بوده و عموم مردم علاقهمند، به حضور دعوت میشوند.
نظر شما