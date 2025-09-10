دریافت 65 MB کد خبر 6585799 https://mehrnews.com/x38YX5 ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۵ کد خبر 6585799 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۵ چرا عروسک لبوبو دیده شد؟ در سالهای اخیر، نام «لبوبو» یا همان لابوبو (Labubu) به شکل چشمگیری در دنیای اسباببازی و سرگرمی مطرح شده است. کپی شد مطالب مرتبط راز عجیب فروش جهانی عروسکهای زشت در قالب نمایش لوکس! چرا عروسک «لبوبو»در ایران پرفروش شد؛ جای خالی جذابیت در تولیدات داخلی بازار لوازمالتحریر گروگان مافیا برچسبها عروسک لبوبو عروسک صنایع فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فیلم نوشت
نظر شما