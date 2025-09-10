  1. سیاست
تأکید عراقچی و رئیس‌جمهور تونس بر گسترش همکاری‌های دوجانبه

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با رئیس جمهور تونس بر گسترش همکاری‌های دوجانبه و پیگیری موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه که در رأس یک هیئت دیپلماتیک به جمهوری تونس سفر کرده است، ظهر امروز با آقای قیس سعید رئیس‌جمهور تونس دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با ابراز خرسندی از روند رو به رشد روابط ایران-تونس و تقدیر از رویکرد اصولی تونس در قبال تحولات منطقه غرب آسیا، به‌ویژه محکومیت حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و نیز موضوع فلسطین، بر اهمیت تقویت روابط در زمینه‌های مورد علاقه طرفین از جمله در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، گردشگری و نیز همکاری در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد.

رئیس‌جمهور تونس، روابط ایران-تونس را روابطی برادرانه و مبتنی بر تفاهم و احترام متقابل و اشتراک در مواضع و رویکردها توصیف و بر عزم این کشور برای توسعه مناسبات در همه زمینه‌های مورد اهتمام دو طرف تاکید کرد.

در این دیدار در خصوص تحولات منطقه غرب آسیا خصوصاً وضعیت فاجعه‌بار غزه، ادامه نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و تجاوزات مکرر این رژیم علیه کشورهای منطقه و نیز تجاوز تروریستی روز گذشته علیه قطر، گفتگو و تبادل‌نظر شد و ضمن تقدیر از مواضع محکم و شجاعانه رئیس‌جمهور تونس در حمایت از ملت مظلوم فلسطین، ضرورت همکاری و هماهنگی کشورهای منطقه برای توقف جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی، مورد تأکید قرار گرفت.

