به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه که در رأس یک هیئت دیپلماتیک به جمهوری تونس سفر کرده است، ظهر امروز با آقای قیس سعید رئیس‌جمهور تونس دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با ابراز خرسندی از روند رو به رشد روابط ایران-تونس و تقدیر از رویکرد اصولی تونس در قبال تحولات منطقه غرب آسیا، به‌ویژه محکومیت حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و نیز موضوع فلسطین، بر اهمیت تقویت روابط در زمینه‌های مورد علاقه طرفین از جمله در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، گردشگری و نیز همکاری در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد.

رئیس‌جمهور تونس، روابط ایران-تونس را روابطی برادرانه و مبتنی بر تفاهم و احترام متقابل و اشتراک در مواضع و رویکردها توصیف و بر عزم این کشور برای توسعه مناسبات در همه زمینه‌های مورد اهتمام دو طرف تاکید کرد.

در این دیدار در خصوص تحولات منطقه غرب آسیا خصوصاً وضعیت فاجعه‌بار غزه، ادامه نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و تجاوزات مکرر این رژیم علیه کشورهای منطقه و نیز تجاوز تروریستی روز گذشته علیه قطر، گفتگو و تبادل‌نظر شد و ضمن تقدیر از مواضع محکم و شجاعانه رئیس‌جمهور تونس در حمایت از ملت مظلوم فلسطین، ضرورت همکاری و هماهنگی کشورهای منطقه برای توقف جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی، مورد تأکید قرار گرفت.