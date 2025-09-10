عراقچی: رژیم صهیونیستی بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در نشست خبری مشترک با همتای تونسی خود تأکید کرد: حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری و همچنین اقدامات این رژیم در لبنان، سوریه، یمن، ایران و اخیراً قطر مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: تهدید رژیم صهیونیستی بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه است و مقابله با آن نیازمند تصمیم دسته‌جمعی کشورهای منطقه خواهد بود.

عراقچی با قدردانی از مواضع تونس در قبال تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ما از موضع قاطع و محکم تونس در محکومیت این تجاوز و اعلام حمایت و همبستگی با مردم ایران تشکر می‌کنیم. موضع تونس در این زمینه بسیار روشن و قاطع بود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به سفر سال گذشته رئیس‌جمهور تونس به ایران برای شرکت در مراسم تشییع پیکر شهید آیت‌الله رئیسی و دیدار با رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: این سفر نقطه عطفی در روابط دو کشور محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز در گفت‌وگو با همتای تونسی خود درباره راه‌های گسترش روابط دو کشور در حوزه‌های تجاری، پزشکی، علمی و فرهنگی تصمیمات خوبی اتخاذ شد و مقرر گردید کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تونس به زودی در تهران برگزار شود.

عراقچی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موفقیت فوتبالی تونس تصریح کرد: لازم است صعود تیم ملی تونس به جام جهانی را به همه مردم این کشور تبریک بگویم. برای تیم ملی تونس در رقابت‌های پیش رو آرزوی موفقیت دارم، اما امیدوارم تیم‌های ایران و تونس در جام جهانی فوتبال هم‌گروه نشوند.

