عراقچی بر حمایت ایران از قطر تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با «محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی» وزیر امور خارجه و نخست‌وزیر قطر، ضمن محکوم‌کردن شدید تجاوز تروریستی رژیم صهیونیستی علیه قطر که منجر به شهید و زخمی‌شدن تعدادی از شهروندان فلسطینی و قطری شد، مراتب همبستگی و حمایت جمهوری اسلامی ایران را از قطر اعلام کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه قطر را تعرض آشکار علیه اصول و مبانی بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل دانست و بر ضرورت اقدام قاطع کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای مواخذه و بازخواست رژیم صهیونیستی به‌خاطر نقض‌های مستمر و فاحش موازین بین‌المللی تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ادامه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، تجاوزات و اقدامات تروریستی مکرر علیه لبنان و سوریه و یمن، هجوم جنایتکارانه علیه ایران و اکنون تعرض نظامی به قطر، رژیم صهیونیستی را تهدیدی واقعی و آنی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و تاکید کرد توقف جنگ‌افروزی و جنایات رژیم صهیونیستی مستلزم وحدت و هماهنگی عملی کشورهای منطقه، از جمله با قطع هرگونه روابط اقتصادی و دیپلماتیک با این رژیم، است.

نخست‌وزیر قطر ضمن تقدیر از پیام‌های همبستگی و حمایت جمهوری اسلامی ایران در عالی‌ترین سطوح، بر ضرورت هوشیاری و وحدت نظری و عملی کشورهای اسلامی و منطقه با خطرات ناشی از رفتارهای مجرمانه و قانون‌شکنی رژیم صهیونیستی تاکید و تصریح کرد که دولت قطر همه تدابیر لازم را برای صیانت از امنیت ملی قطر در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی اتخاذ خواهد کرد.