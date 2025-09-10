  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲

غرق شدن ۲ نفر در سد شهرچای ارومیه

ارومیه - رئیس فوریت های پزشکی آذربایجان غربی از غرق شدن دو نفر در سد شهرچای ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در این زمینه افزود: امروز چهارشنبه گزارشی مبنی بر غرق شدن دو نفر در سد شهرچای ارومیه به مرکز پیام اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد طبق اعلام نیروهای حاضر در صحنه، دو نفر در آب گرفتار شده‌اند، اما تاکنون پیکر آنان از آب خارج نشده است.

رضازاده خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با نیروهای امدادی و غواصان برای عملیات جست‌وجو و یافتن غرق‌شدگان انجام گرفته و اورژانس همچنان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارد.

رئیس فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه تأکید کرد: شنا در سدها و آبگیرهای غیرایمن به‌شدت خطرناک است و مردم باید از ورود به چنین مکان‌هایی خودداری کنند تا شاهد بروز چنین حوادث تلخی نباشیم.

کد خبر 6585886

