مرد ۵۸ ساله در سواحل تالش غرق شد

تالش - فرمانده انتظامی تالش گفت: مرد ۵۸ ساله حین شنا در ساحل یکی از بخش‌های این شهرستان غرق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس حقیقی نیا ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن فردی در ساحل یکی از بخش‌های این شهرستان، بلافاصله مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور پلیس و تیم‌های امدادی در محل اعلامی و بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد، مرد ۵۸ ساله که برای تفریح به ساحل یکی از بخش‌های این شهرستان رفته بود به دلایل شنا در نقاط خطر آفرین دریا و همچنین عدم آشنایی به فنون شنا دچار غرق شدگی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش با اعلام اینکه جسد این فرد از آب خارج و به سردخانه بیمارستان منتقل شد، از تشکیل پرونده در این راستا خبر داد.

سرهنگ حقیقی نیا در پایان با اشاره به فصل گرما و رفتن مردم به رودخانه‌ها و سواحل دریا از شهروندان خواست با توجه به علائم و هشدارها از شنا کردن در مناطق خطرآفرین خودداری کنند و همکاری لازم را با غریق نجات‌ها داشته باشند.

