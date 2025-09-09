رضا ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوزه زیباسازی خیابانهای ساحلی توانستهایم پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصدی را به دست بیاوریم و همچنین خیابان چاپ تازهآباد برای آسفالت آماده شده است.
وی افزود: از اسفند ماه سال گذشته اقدامات مختلفی از جمله رنگآمیزی، گلکاری و درختکاری در سطح شهر آغاز شده که نتایج مثبتی داشته و مورد رضایت مردم قرار گرفته است.
ذاکری با اشاره به بودجه مصوب ۲۰ میلیارد تومانی شهرداری، گفت: تا کنون حدود ۷۰ درصد از این بودجه محقق شده و وضعیت مالی شهرداری مناسب است.
اجرای طرحهای سالمسازی دریا بدون حادثه غرقشدگی
شهردار چاف و چمخاله درباره طرحهای سالمسازی دریا نیز بیان کرد: با همکاری تربیت بدنی، فرمانداری و دیگر نهادهای مربوطه، دو طرح سالمسازی در مجموع در ۱۷ کیلومتر از نوار ساحلی اجرا شده که خوشبختانه تا کنون هیچ مورد غرقشدگی گزارش نشده و حدود ۱۵ نفر نیز نجات یافتهاند.
وی درباره هزینههای این طرحها گفت: برای اجرای طرح ساحلی چمخاله حدود ۷ میلیارد تومان هزینه شده و طرح جدید در ساحل چاپ نیز با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان در حال انجام است.
جذب سرمایهگذار با توسعه بندر چمخاله
ذاکری با اشاره به روند جذب سرمایهگذاری در منطقه گفت: ایجاد بندر چمخاله باعث شده استقبال سرمایهگذاران افزایش یابد و پروژههایی مانند هتلسازی، برجسازی و ساختمانهای بلندمرتبه در دست پیگیری است.
وی ادامه داد: اگر سرمایهگذاریهای آغاز شده نهایی شود، مجموع ارزش آنها بالغ بر هزار میلیارد تومان خواهد بود که تحول چشمگیری در اقتصاد و گردشگری منطقه ایجاد خواهد کرد.
