تخصیص ۲۵ میلیارد تومان برای مرمت بناهای تاریخی مراغه

مراغه- رئیس میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مراغه از تخصیص ۲۵ میلیارد تومان برای مرمت، بهسازی و احیای بناهای تاریخی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محرم پور گفت: از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار ۲۰ میلیارد تومان برای مرمت ۱۲ بنا، مسجد و پل تاریخی هزینه و ۵ میلیارد تومان نیز برای تملک محوطه صرف خواهد شد.

وی اضافه کرد: طرح مرمت و بهسازی مسجد تاریخی ملارستم، گنبد سرخ، برج مدور، گنبد غفاریه، کلیسای هوانس، خانه حیدرانلو، پل تاریخی خانقاه و موزه ایلخانی مراغه آغاز شده است.

رئیس میراث فرهنگی مراغه از تخصیص ۵ میلیارد تومان از طرف این اداره و ۴ میلیارد تومان از طرف شهرداری مراغه برای تملک خانه حریم موزه ایلخانی خبر داد.

محرم پور افزود: این خانه تاریخی پس از پایان تملک در جوار موزه ایلخانی و مجموعه اوحدی مراغه به موزه مردم شناسی تبدیل خواهد شد.

شهرستان مراغه دارای ۵۰۰ اثر تاریخی، طبیعی و گردشگری است که از این تعداد حدود ۲۱۰ اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

