به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد حاجی‌زاده روز چهارشنبه در جمع تعدادی از رزمندگان پیشکسوت دفاع مقدس، افزود: باید توجه داشت که بسیاری از مشکلات جهان اسلام ناشی از نبود یکدلی، یکپارچگی و اتخاد میان مسلمانان است و دشمنان از این مساله نهایت بهره برداری را انجام می‌دهند.

وی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، یمن، لبنان و دیگر کشورهای اسلامی منطقه را نتیجه عدم اتحاد امت اسلامی دانست و یادآور شد: امروز بر هر مسلمان واجب است در مسیر پیامبر اعظم (ص) گام برداشته و با تمام توان برای اتحاد و یکپارچگی مسلمانان فارغ از هر جریان، سلیقه و مذهبی تلاش کند.

حاجی زاده ادامه داد: هر گونه اختلاف نظر و نبود همدلی و رفتار برخلاف وحدت امت اسلام زمینه برای مداخلات و دخالت‌های کشورهای بیگانه و تقویت جریان نفوذ در بین مسلمانان و داخل کشور را فراهم می‌کند، چون ایجاد تفرقه میان مسلمانان بهترین و راحت ترین مسیر دشمنان برای رسیدن به اهداف شومشان است.

وی پیروی از منش، رفتار و توصیه‌های پیامبر اسلام (س) و بززرگان دین را عامل مهم ایجاد و تقویت وحدت دانست و با بیان اینکه مسلمانان با این روش توانایی غلبه بر مشکلات مختلف را دارند، اظهار کرد: عمل به دستورات قرآن کریم راهکاری مطلوب برای زندگی برادرانه بین مسلمانان است و همین موضوع منجر به ارتقای سطح استقامت در برابر دشمنان می‌شود.

حاجی زاده دوران دفاع مقدس را بهترین نمونه از یکدلی و اتحاد مردمی در برابر مسلمانان برشمرد و گفت: در این دوران که آزمونی بزرگ از همدلی و مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان بود، آحاد مردم بدون توجه به قوم و قبیله، طبقه اقتصادی و سایر شاخص‌ها یکصدا دربرابر دشمن بعثی مقاومت کرده و به پیروزی رسیدند.

وی پیشکسوتان دوران دفاع مقدس را میراث‌های ماندگار مادی و معنوی ایران اسلامی دانست و افزود: در آن دوران فراموش ناشدنی رزمندگان جوان و پیشکسوتان امروز با تمام سرمایه‌های مادی و مهمتر از همه جان خود مقابل دشمن سینه سپر کرده و اجازه ندادند وجبی از خاک ایران به دست دشمن بیفتد.

امام جمعه مراغه پیشکسوتان را یادگاران دوران پرافتخار دفاع مقدس نامید که جزو سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند و قدرشناسی آنها وظیفه همگانی به شمار می‌رود.