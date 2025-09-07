  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۰

نهضت عدالت آموزشی مهمترین فعالیت عمرانی و آموزش دولت است

نهضت عدالت آموزشی مهمترین فعالیت عمرانی و آموزش دولت است

مراغه- امام جمعه مراغه نهضت توسعه عدالت آموزشی را از مهمترین فعالیت های عمرانی و آموزشی دولت چهاردهم برشمرد و بر نقش خیران و نهادهای محلی در ارتقای فضاهای آموزشی شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جواد حاجی زاده روز یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه عدالت فضاهای آموزشی شهرستان مراغه اظهار کرد: خیران، مسئولان محلی و دستگاه‌های اجرایی باید برای رفع مشکلات و توسعه فضاهای آموزشی با هم همراه باشند، چون بدون هماهنگی و یکدلی کارها پیش نخواهد رفت.

وی افزود: مشارکت فعال خیران در برنامه‌های مدرسه‌سازی و حمایت مسئولان می‌تواند بخش بزرگی از نیازهای شهرستان را برطرف کند و در این مسیر اداره نوسازی و تجهیز مدارس همراه نیکوکاران شانه به شانه هم پیش می‌روند و فرمانداری شهرستان نیز دغدغه مسائل آموزشی را دارد که چنین شرایطی امیدبخش است.

حاجی زاده ادامه داد: نهضت مدرسه‌سازی باید در کنار تغییرات شهری و سیاست‌های دولت، زمینه‌ساز بهبود فضاهای آموزشی باشد و تلاش‌ها متناسب با شأن نظام اسلامی انجام بگیرد.

عضو خبرگان رهبری پیشنهاد برگزاری جشنواره مدرسه‌سازی در تهران با حضور مراغه‌ای‌های مقیم پایتخت را بسیار مهم و کارساز دانست که می‌تواند در جذب منابع و رفع کمبودهای کنونی شهرستان مؤثر باشد.

امام جمعه مراغه همکاری و همت همه جانبه را راه‌حل بسیاری از محدودیت‌های آموزشی برشمرد و یادآور شد: باید توجه داشت که تجهیز مدارس به امکانات پرورشی و جذاب برای دانش آموزان با هدف مقابله با تهدیدات فرهنگی دشمنان اهمیت بسزایی دارد.

کد خبر 6582866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها