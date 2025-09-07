نهضت عدالت آموزشی مهمترین فعالیت عمرانی و آموزش دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جواد حاجی زاده روز یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه عدالت فضاهای آموزشی شهرستان مراغه اظهار کرد: خیران، مسئولان محلی و دستگاه‌های اجرایی باید برای رفع مشکلات و توسعه فضاهای آموزشی با هم همراه باشند، چون بدون هماهنگی و یکدلی کارها پیش نخواهد رفت.

وی افزود: مشارکت فعال خیران در برنامه‌های مدرسه‌سازی و حمایت مسئولان می‌تواند بخش بزرگی از نیازهای شهرستان را برطرف کند و در این مسیر اداره نوسازی و تجهیز مدارس همراه نیکوکاران شانه به شانه هم پیش می‌روند و فرمانداری شهرستان نیز دغدغه مسائل آموزشی را دارد که چنین شرایطی امیدبخش است.

حاجی زاده ادامه داد: نهضت مدرسه‌سازی باید در کنار تغییرات شهری و سیاست‌های دولت، زمینه‌ساز بهبود فضاهای آموزشی باشد و تلاش‌ها متناسب با شأن نظام اسلامی انجام بگیرد.

عضو خبرگان رهبری پیشنهاد برگزاری جشنواره مدرسه‌سازی در تهران با حضور مراغه‌ای‌های مقیم پایتخت را بسیار مهم و کارساز دانست که می‌تواند در جذب منابع و رفع کمبودهای کنونی شهرستان مؤثر باشد.

امام جمعه مراغه همکاری و همت همه جانبه را راه‌حل بسیاری از محدودیت‌های آموزشی برشمرد و یادآور شد: باید توجه داشت که تجهیز مدارس به امکانات پرورشی و جذاب برای دانش آموزان با هدف مقابله با تهدیدات فرهنگی دشمنان اهمیت بسزایی دارد.