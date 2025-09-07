به گزارش خبرگزاری مهر، امین امینیان روز یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه عدالت فضاهای آموزشی شهرستان مراغه، یادآور شد: متولیان وقف در شهرستان متأسفانه رویه‌ای را در پیش گرفته اند که نتیجه آن جز نارضایتی و ایجاد بدبینی بین مردم چیزی نیست و لازم است درباره اماکن وقفی به خصوص مدارس که تعداد آنها نیز در سطح شهر مراغه کم نیست، هماهنگی‌های لازم و تعاملات مقتضی به انجام برسد.

وی یکی از چالش‌های مهم فضاهای آموزشی در مراغه را مربوط به مدارسی دانست که تحت مالکیت اداره اوقاف و امور خیریه هستند و این مجموعه با بهانه‌های مختلف مانع از نوسازی و تخریب آنها می‌شود که در این رابطه لازم است تفاهم و توافق سه جانبه بین آموزش و پرورش، شهرداری و اوقاف و امور خیریه در سریع‌ترین زمان ممکن به انجام برسد.

امینیان با ابراز تأسف از اینکه متولیان اوقاف نیات واقفان مدرسه را تفسیر به رأی می‌کنند، یادآور شد: بدون تردید بالاترین اجر و ثواب برای واقفان مدرسه جاری و ساری است، اما اینکه اداره اوقاف برخلاف نیات واقفان عمل کرده و تفاسیر متنوعی ارائه کند، بسیار ناراحت کننده و تأمل برانگیز است.

به گفته وی عملکرد اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مراغه درباره مدارس مصداق خیانت در امانت است و اکنون در بین مردم این سوال مطرح است که اگر واقفان زنده بودند، مدیریت کنونی مدارس وقفی را می‌پسندیدند؟

امینیان ادامه داد: اینکه مدارس وقفی با تفاسیر متعدد اکنون به قیمت‌های روز اجاره داده شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست و حق پذیره تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند به عنوان اجاره به نرخ روز تلقی شود.

وی با اعلام آمادگی مدیریت ارشد شهرستان برای ایجاد تفاهم و هماهنگی با اوقاف و امور خیریه برای حل و فصل وضعیت مدارس در حال تخریب و نیازمند نوسازی و بازسازی، خروج مدارس از سلطه این مجموعه مهمترین مطالبه عمومی عنوان و اضافه کرد: این موضوع در هسته مرکزی شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فرماندار مراغه نهضت توسعه فضاهای آموزشی را از جمله اولویت‌های محوری دولت چهاردهم برشمرد و با تاکید بر اینکه ریاست جمهوری شخصاً" این طرح را پیگیری می‌کند، گفت: جای تاسف است که جایگاه شهرستان مراغه در سطح آذربایجان شرقی به هیج عنوان مناسب نبوده و بر اساس برآوردهای اخیر در رده‌های آخر ۲۱ شهرستان استان قرار دارد که این شرایط به هیچ عنوان با جایگاه و تاریخ و فرهنگ منطقه سازگار نیست.

امینیان اظهار کرد: طی روزهای اخیر تحرکاتی در خصوص اجرای پروژه‌های نهضت توسعه فضاهای آموزشی ایجاد شده است که امیدواریم روند سریع به خود گرفته و جایگاه شهرستان را ترمیم کرده و بهبود بخشیم.

وی مجموع پروژه‌های نهضت توسعه فضاهای آموزشی شهرستان مراغه را ۱۷ عنوان اعلام و اضافه کرد: هشت مدرسه سنگی، پنج مدرسه نیمه تمام، سه مدرسه نیازمند تخریب و نوسازی و یک مدرسه کانکسی در این فهرست قرار گرفته اند که باید با نظارت مستمر نوسازی مدارس و آموزش و پرورش عملیات اجرایی آنها به اتمام برسد.

امینیان انتخاب ناظر برای هر یک از پروژه‌های فوق را یکی از اقدامات مهم فرمانداری و آموزش و پرورش مراغه برای تسریع در اجرای پروژه‌های فوق عنوان کرد و افزود: این ناظران باید هر هفته گزارش کار از محل پروژه و میزان پیشرفت آنها را ارائه کنند.

به گفته وی در کنار طرح‌های یاد شده، تعداد پنج مدرسه نیز توسط بنیاد علوی و با همکاری شهرداری در مراغه در دست ساخت است.