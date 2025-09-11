«خرگوش سیاه خرگوش سفید» مکری راهی شیکاگو شد؛ حضور در ۲ جشنواره دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «خرگوش سیاه خرگوش سفید» به نویسندگی نسیم احمدپور و شهرام مکری، تهیه‌کنندگی نگار اسکندرفر و بازیِ بابک کریمی و هستی محمایی، در بخش مسابقه اصلی‌ شصت‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم شیکاگو پذیرفته شد.

این جشنواره ۲۳ مهر تا ۴ آبان ۱۴۰۴ برابر با ۱۵ تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد.

«خرگوش سیاه خرگوش سفید» در این جشنواره با ۱۳ فیلم در بخش مسابقه رقابت خواهد کرد.

فیلم «خرگوش سیاه خرگوش سفید»، داستان زنی را روایت می‌کند که پس از یک تصادف درمی‌یابد واقعیات اطرافش دستخوش تغییر شده و حال‌وهوایی رازآلود و نامتعارف پیدا کرده است.

«خرگوش سیاه خرگوش سفید» در تاجیکستان فیلمبرداری شده و بازیگرانی از ایران و تاجیکستان در آن حضور دارند و به سه زبان فارسی، تاجیکی و روسی ساخته شده است.

«خرگوش سیاه خرگوش سفید» در نخستین نمایش جهانی خود در بخش رقابتی «ویژنِ» سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان BIFF روز ۳۰ شهریور برابر با ۲۱ سپتامبر به نمایش درخواهد آمد. جشنواره بوسان یکی از مهم‌ترین رویدادهای سینمایی آسیا است که همواره جایگاه ویژه‌ای در معرفی آثار جریان‌ساز به سینمای جهان داشته است.

این فیلم که محصول مشترک تاجیکستان و امارات متحده عربی است، همچنین در بخش اصلی شصت‌ویکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم لندن نیز با نُه فیلم از کشورهای دیگر رقابت خواهد کرد. جشنواره بین‌المللی فیلم لندن BFI London Film Festival از معتبرترین رویدادهای سینمایی اروپا و جهان به شمار می‌رود که میزبان آثار شاخص و جریان‌ساز سینمای جهان بوده است.

بابک کریمی، هستی محمایی، کبریا دیلوبووآ وبژن داولیاتوف، بازیگران اصلی فیلم هستند. سهراب جنجالف، خورشید مصطفایف، آرتیغ قادیر، زلفیه قادیروا سادیقوا، سعید نادری، پرویز پولادی، مینا ایسماتوا، قندیل تایری، ماریانا باراکبووا، پروینه عبدالاوا، دلنازه رحیموا، امینه حفیظوا، رفاعت شوازیموا، زرینه بدلوا، سارا صابر، سارا سیدکمالیدینوا، عالم‌افروز شریپو، سهراب نور، مرحبا فیضوا، فخرالدین سعیدف، عبدالمؤمن شریفی، احمدجان قطب‌الدین‌زاده، نورالله عبدالله زاده و شهروز مکری، دیگر بازیگرانی هستند که در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

دیگر عوامل فیلم عبارتند از امیر اثباتی مشاور کارگردان، مدیر طراحیو طراح لباس، مرتضی قیدی مدیرفیلمبرداری، پیمان یزدانیان آهنگساز، مسعود دلیری مجری طرح و مدیر تولید، پرویز آبنار طراح صدا، امین انتشاری طراح جلوه‌های ویژه کامپیوتری، احسان روناسی طراح گریم، گلزار فرزانه برنامه‌ریز و دستیاراول کارگردان، سید امین نوربخش دستیار برنامه‌ریز، شهروز مکری دستیار کارگردان، رعنا بهرخ منشی صحنه، هوتن حق‌شناساصلاح رنگ، رئوفه رستمی عکاس، رضا اسدی و زهره علمشاهی دستیار تدوین، فیض‌الله فیضف، منظرعلی جلالف گروه کارگردانی تاجیک، مشاور تاجیکستان سفر حقدادف. پخش جهانی فیلم بر عهده کمپانی DreamLabFilms فرانسه با مدیریت نسرین میرشب است.

شهرام مکری تاکنون در جشنواره‌های جهانی معتبری شرکت کرده و در سال ۲۰۱۳ جایزه افق‌های جشنواره فیلم ونیز را برای محتوای خلاقانه فیلم دوم خود، «ماهی و گربه» دریافت کرده است. همچنین در سال ۲۰۱۸، فیلم سوم او «هجوم» در جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد و فیلم چهارمش، «جنایت بی‌دقت» نیز «هوگوی نقره‌ایِ» بخش اصلی جشنواره فیلم شیکاگو و جایزه بهترین فیلمنامه از منتقدان ونیز را به دست آورد.