تاجیکستان با فیلم شهرام مکری به رقابت اسکار رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیوایس، فیلم «خرگوش سیاه، خرگوش سفید» ساخته شهرام مکری که یک درام معمایی است، از سوی تاجیکستان به عنوان نماینده این کشور برای رقابت در بخش بهترین فیلم بلند بینالمللی اسکار نودوهشتم معرفی شد.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که این فیلم در جشنواره بینالمللی فیلم بوسان مورد تحسین قرار گرفت و جایزه بینالمللی فیلم هند - ویژن آسیا را از آن خود کرد.
این فیلم که قرار است در جشنواره فیلم لندن BFI و جشنواره بینالمللی فیلم شیکاگو نیز به نمایش درآید، حاصل همکاری تاجیکستان و امارات است و با حمایت تاجیک فیلم تولید شده و دیالوگهای آن به زبانهای تاجیکی و فارسی است.
«خرگوش سیاه، خرگوش سفید» با بازی بابک کریمی و هستی محمایی و نیز بریا دیلوبووآ و بژن داولیاتوف ساخته شده و ۳ داستان به هم پیوسته پر از تعلیق را به سبک رئالیسم جادویی در هم میآمیزد.
با این فیلم تاجیکستان برای چهارمین بار وارد رقابت اسکار شده است.
نظر شما