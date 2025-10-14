به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «خرگوش سیاه، خرگوش سفید» ساخته شهرام مکری در سی‌ و ششمین جشنواره فیلم سنگاپور در بخش مسابقه اصلی حضور دارد. این جشنواره از ۲۸ نوامبر تا ۸ دسامبر ( ۷ تا ۱۷ آذر) در سنگاپور برگزار می‌شود و «خرگوش سیاه، خرگوش سفید» برای دریافت جوایز بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر با ۹ فیلم دیگر رقابت می‌کند.

شهرام مکری این‌روزها با «خرگوش سیاه، خرگوش سفید» در بخش مسابقه جشنواره فیلم لندن حضور دارد و پس از آن فیلم در بخش مسابقه جشنواره شیکاگو به نمایش در می‌آید.

«خرگوش سیاه، خرگوش سفید» با نویسندگی نسیم احمدپور و شهرام مکری، تهیه‌کنندگی نگار اسکندرفر و بازیِ بابک کریمی و هستی محمایی، در تاجیکستان فیلمبرداری شده و بازیگرانی از ایران و تاجیکستان در آن حضور دارند. کبریا دیلوبووآ و بژن داولیاتوف از دیگر بازیگران اصلی این فیلم هستند.

این فیلم که به‌عنوان نماینده تاجیکستان در جایزه اسکار حضور خواهد داشت، فیلمی معمایی است و داستان زنی را روایت می‌کند که پس از یک تصادف در می‌یابد واقعیات اطرافش دستخوش تغییر شده و حال‌ و هوایی رازآلود و نامتعارف پیدا کرده است.