شهید مدنی اسوه معرفت، تقوا و مجاهدت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی ماندگاری شامگاه پنجشنبه در آئین بزرگداشت شهید محراب آیت‌الله مدنی با تجلیل از شخصیت علمی و عملی شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی، اظهار کرد: قرآن کریم سه هدف و جایگاه متعالی برای انسان ترسیم می‌کند که دستیابی به آنها موجب سربلندی در دنیا و آخرت و کسب مدال‌های الهی می‌شود.

وی «دستیابی به فهم و معرفت»، «تقوا» و «مجاهدت در راه خدا و شهادت» را سه هدف اصلی قرآن برشمرد و افزود: شهید مدنی به دلیل تمسک به این سه اصل، در دنیا و آخرت عزیز خدا و اولیای الهی شد.

این کارشناس دینی با بیان اینکه شهدای محراب به نحو احسن به این جایگاه‌ها دست یافته‌اند، تصریح کرد: شهید مدنی اهداف اصلی را از فرعی به خوبی تشخیص می‌داد و همواره در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌داشت.

ماندگاری، «توحیدمحوری و اعتقاد به اینکه همه‌کاره جهان خداست»، «اعتقاد به آخرت و حسابرسی اعمال»، «پیروی از صراط مستقیم» و «بهره‌مند شدن از برکات آسمان و زمین رعایت قوانین الهی» را چهار فهم اساسی از دیدگاه قرآن عنوان کرد و گفت: شهید مدنی با درک این مفاهیم، هیچگاه از دشمن نترسید و بارها تبعید و تهدید را تحمل کرد.

وی با تأکید بر اینکه شهید مدنی عالمی عامل و مجاهدی بی‌باک بود، خاطرنشان کرد: ایشان در نهایت، در حالی که به نماز جمعه اقامه می‌کرد، رزق شهادت را دریافت کرد و همه مدال‌های الهی را به دست آورد.

این کارشناس مذهبی در پایان با هشدار نسبت به توطئه‌های دشمن برای تفرقه‌افکنی و شکستن اتحاد ایران، گفت: دشمنان با این توهم راه به جایی نخواهند برد.

در پایان این آئین، از کتاب «تا آستان آفتاب» نوشته اصغر فکور که به زندگی شهید مدنی می‌پردازد، با حضور آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی نماینده ولی‌فقیه در استان، حمزه الله امرایی معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان، سیدمحمدکاظم حجازی مدیرعامل مؤسسه شهید محراب آیت‌الله مدنی و جمعی از مسئولان استان رونمایی شد.