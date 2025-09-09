به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، مرکز حمایت از روزنامه‌نگاران فلسطینی (PJPC) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی به رویکرد سرکوب رسانه‌ای فراگیر خود با کشتن و بازداشت روزنامه نگاران فلسطینی در غزه، کرانه باختری و قدس ادامه می‌دهد تا روایت فلسطینی را محو کرده و از پوشش خبری جنایات خود جلوگیری کند.

بر اساس این بیانیه ارتش اشغالگر صهیونیست در ماه جاری دو روزنامه‌نگار را به قتل رسانده که این امر تعداد شهدای روزنامه‌نگار را از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی در غزه در اکتبر ۲۰۲۳ به ۲۴۹ نفر افزایش می‌دهد.

این اتحادیه می‌افزاید که اشغالگران همچنان ۵۴ روزنامه‌نگار فلسطینی را بازداشت کرده‌اند که از این تعداد ۲۱ نفر در بازداشت اداری به سر می‌برند و هیچ اتهامی علیه آنها مطرح نشده و مدت زمان بازداشت آنها مشخص نیست که این نقض آشکار معیارهای بین‌المللی است.

این بیانیه تاکید می‌کند که بازداشت اداری که صهیونیست‌ها علیه روزنامه‌نگاران اعمال می‌کند، نقض آشکار ماده (۹) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده و بر حق هر انسانی در دانستن دلایل بازداشت خود و محاکمه عادلانه تأکید می‌کند.