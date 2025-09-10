  1. استانها
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۵۹

برنامه خاموشی های احتمالی شهرستان زاهدان برای چهار شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴

برنامه خاموشی های احتمالی شهرستان زاهدان برای چهار شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴

زاهدان - شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان برنامه خاموشی های احتمالی مناطق مختلف برق شهرستان زاهدان برای روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان جدول برنامه خاموشی‌های احتمالی برق مناطق مختلف شهرستان زاهدان برای چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

ردیف بخش آدرس ساعت احتمالی قطع برق
۱ مرکزی پست شهدا تا میدان امام حسین - ضلع غرب خیابان بهشتی سرتاسر - ضلع شرق بهشتی از مصطفی خمینی تا نبش خیام- کوچه خدنگی و خیابان مولوی - خیابان سعدی تا نبش مولوی و تقاطع شریعتی - خیابان امیرالمومنین ازسعدی تا بلوار سیدالشهدا ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰
۲ نصرت آباد از پست تل سیاه تا گراغه - انشعاب منطقه چاه حسینعلی و چاه‌های آب معدن مس- انشعاب منطقه کهنک و چاه رحمان تا روستای اانجیروک شمالی- انشعاب جوژ و علی آباد ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰
۳ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم -بلوار مطهری از میدان خاتم تا میدان آزادی - خیابان جهاد-خیابان شریعتی جنوبی و پاسداران تا نبش گلبهار- بلوار دانشگاه از دانشگاه ۱۰ تا میدان امام علی ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰
۴ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا کمربندی کلانتری با انشعاب داخلی نیروگاه گازی و مجتمع انبارهای برق و توزیع- مجموعه شهرک برق و جهاد تا زیرگذر شهرک جهاد ۱۸ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰
۵ مرکزی پست غرب ضلع شرق بلوار طباطبایی تا نیروگاه دیزل - ضلع شرق بلوار تفتان از بعثت تاضلع جنوب خیابان سعدی با انشعاب خیابان مکران تا مکران ۱۴ و ۲۲- میدان دفاع مقدس ضلع شرق بلوار مزاری تا پارک لاله نبش بلوار بهداشت- انشعاب مصطفی خمینی وبلوار امیرکبیر شرقی و گلستان شرقی و امام موسی کاظم شرقی -خیابان کریمپور ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰
۶ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تامیدان امام خمینی شهرک تاکسیرانی شهرداری پشت پاسگاه تردست- ضلع جنوب بلوار یادگار امام تا پرسی گاز- ضلع شمال تا پشت پلیس راه زاهدان - ضلع شرق جاده مشهد تا کارخانه آرد آلا - مسیر پست نبوت انشعاب لاربالاوپایین تا تنگه پیران ومیل ۸ و ۱۹ و سفیدک -مسیر جاده مشهد تا حرمک و انشعاب قرقروک تا نوار مرزی ریگچاه و ناورچاه - انشعاب چاه‌های ایثار ضلع شرق جاده مشهد تا سه راهی دشتک و بعد از آن مسیر جاده زابل- انشعاب نماز خانه حرمک ضلع غرب جاده مشهد تا سراهی دشتک و انشعاب کارخانه سیمان ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰
۷ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا فلکه سیلو- خیابان امام خمینی از فلکه سیلوتا نبش بلوار مزاری- بلوار خرمشهر از تقاطع خیابان امام خمینی تا بانک صادرات نبش مصطفی خمینی - خیابان مصطفی خمینی از بلوار خرمشهر تا نبش خیابان میرزای شیرازی-انشعاب خیابان مطهری و فرهنگ و مهتاب و میرزای شیرای مرکز سل ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰
۸ مرکزی دایی اباد-بلوار کلات -باقری شمالی-مجدیه ۰۸:۱۵ - ۱۰:۱۵
۹ مرکزی بلوار میرحسینی -خ امام از فلکه شرکت نفت تا تقاطع بهشتی ۰۸:۱۵ - ۱۰:۱۵
۱۰ مرکزی بلوار خلیج تا میدان دکترحسابی - خیابان پیام نور -ضلع غرب بلوار بزرگمهر تا تقاطع دانشجو- بلوار دانشجو از بزرگمهر تا نبش شریفی پناه و انشعابات - خیابان دانش از دانشجو تا دانش ۲۲ مجتمع نسیم- دانشجو ۶۲- انشعاب خیابان شهید برفی تا مجتمع گراناز ۰۸:۱۵ - ۱۰:۱۵
۱۱ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال تا مهر شهر - مجموعه کامل مهر شهر - ازپست راه آهن تا بلوار ۲۲ بهمن زیباشهر و منازل سه خانواری در بلوار اصلی مهرشهر ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰
۱۲ مرکزی ۱۸ متری گل‌ها و انشعابات - بلوار پرستار سرتاسر- خیابان امام حسین - خیابان فرهنگ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰
۱۳ مرکزی پست امام علی ضلع شرق بلوار بزرگمهر تا تقاطع جمهوری - بلوار جمهوری تا جمهوری ۳ - چاه‌های مصلی المهدی - خیابن دانش از ۲۴ تا ۳۸ - خیابان مسجد ولی عصر-بخشی از بلوار فرهنگ - ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰
۱۴ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم - ضلع شرق بلوار جام جم تا نبش خیابان قدس - خیابان قدس سرتاسر-منطقه کوی قدس - خیابان امداد سرتاسر - خیابان چمران تا نبش مصطفی خمینی ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰
۱۵ مرکزی پست امام علی ضلع شرق بلوارپیامبر اعظم - خیابان ویلا تا تقاطع رضوان-- خیابان پیروزی سرتاسر- بلوار بقیة الله ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰
۱۶ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار- بلوار پرستار تامقابل بلوار یاس و تقاطع بلوار جمهوری با انشعاب خیابان ۲۰ متری امام حسین-بلوار معلم تا نبش شریفی پناه - ازمیدان عبادی دوطرف بلوار معلم ضلع جنوب تا پارک فرهنگیان و ضلع شمال باانشعاب معلم ۲۴و۲۲و و۱۶و ۸و ۶ تا تقاطع بلوار دانشگاه ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰
۱۷ مرکزی انشعاب مسکن وشهرسازی تا میدان فلسطین- خیابان فلسطین از بانک صادرات تا میدان امام علی جنب هتل صالح- خیابان مدرس سرتاسراز فلسطین تا میرزای شیرازی ۲۵ انتهخای کابل خودنگهدار ۲۰ کیلو ولت- بلوار شهید آیت الله رئیسی- بلوار شهید خزائی ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰
۱۸ نصرت آباد از پست تل سیاه تا کیلومتر ۱۵ زاهدان -انشعاب ناگت و روباهک - انشعاب ایستگاه واویلا و روستای جلال آباد ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰
۱۹ مرکزی نیروگاه گازی منطقه کامل گلخانه‌های زاهدان و ایستگاه پمپاژ گاز - سیادک و گوربند ۱و۲و۳ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰
۲۰ نصرت آباد از پست تل سیاه تا پاسگاه کهورک مسیر جاده نصرت آبادبه بم - انشعاب منطقه گرگ حیدر آباد -منطقه مرغداریهای نصرت آباد -شهر نصرت آباد و محمد آباد و سنجرآباد و زبرآباد-سنتو وچاههای محور شرق -شهرک صنعتی نصرت آباد ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵
۲۱ مرکزی بلوار خلیج فارس تامیدان دکتر حسابی - بلوار رفسنجانی -بلوار امام حسین ع تا میدان مهرشهر - خیابان نصربا انشعابات و ابوریحان وولایت با انشعابات ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵
۲۲ مرکزی نیروگاه گازی ضلع شمال جاده چشمه تا میدان پرستار -ضلع شمال بلوار بهداشت تا نبش بلوار مزاری با انشعاب ثارالله جنوبی وپوریا - ضلع غرب بلوار مزاری تا میدان دفاع مقدس -انشعاب بلوار جهانزاده تا پشت داد گستری زاهدان- انشعاب خیابان امام موسی کاظم غربی و گلستان غربی تا دستغیب-انشعاب امیر کبیر ۲ و ۴- بلوار آزادگان انشعاب ۷و ۱۰ تا کمیته امداد بلوار ثارالله ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵
۲۳ مرکزی از پست راه آهن ضلع شرق بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم-ضلع شرق بلوارجام جم تا نبش مصطفی خمینی با جام جم ۶و۸و۱۰و۱۲ -ضلع غرب بلوار جام جم از مصطفی تا میدان کشاورز وضلع جنوب بلوار کشاورزتا میدان کارگر -انشعاب خیابان سعدی تا چمران شمالی و سعدی ۴- جام جم ۶۲- پهلوانی شمالی کشتارگاه- مجتمع جام جم ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰
۲۴ مرکزی -- - انشعاب سرداران شهید و خیابان مکران تا میدان کوزه و مسجد پیامبر اعظم- ضلع جنوبی بلوار فاضلی تا جنب کارخانه آرد شهرکی- بلوار کوثر و خیابان درمانگاه فاطمة الزهرا - انشعاب خیابان باباطاهر تا نبش بلوار بعثت ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰
۲۵ مرکزی پست شهدا ضلع جنوب بلواررسالت تا نبش هیرمند - خیابان سید قطب تا نبش میرحسینی - ضلع شمال بلوار میرحسینی تا بلوار رجایی - انشعاب کوچه بولاغی و سیستان تا نبش سلمان فارسی- انشعاب کوچه معینی تبار و هنرستان تا هیرمند شمالی ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰
۲۶ مرکزی ضلع غرب بلوار بزرگمهر از تقاطع دانشجو تا خیابان دانش با انشعاب بزرگمهر ۳۶و۲۸ - خیابان دانش از دانشگاه تا تقاطع دانشجو و انشعاب دانش ۸ و۱۵و۱۳ و ۱۲و ۱۰ تا نبش معلم ۹ ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰
۲۷ مرکزی+ نصرت آباد پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا میدان امام خمینی - ضلع شمال بلوار یادگار امام تا میدان راه - مسیر جاده بم تا هنگ مرزی- انشعاب هامون ثمر و مرغداریها - میدان میوه هامون ثمر تا پمپ بنزین محمد رسول الله و شرکت گاز-منطقه سیادک و دهکده گاوداران و روستاهای کالیکه و دوربن وپمپ بنزین محمد رسول الله -انشعاب جنب ایران خودرو و بنیاد مسکن - انشعاب فاز دو تاکسیرانی- مسیر جاده بم تا هنگ مرزی وباغ خاتم و پادگان شفیع پور - انشعاب مرغداریها و کشتارگاه نسیم طیور - باغ زیتون و کیلومتر ۱۵ زاهدان - بم ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰
۲۸ مرکزی بلوار پیامبر اعظم تا نبش خیابان پیروزی- خیابان شورا سرتاسر - خیابان البرزجنوبی با انشعابات - خیابان نصر شمالی-خیابان سهروردی با انشعابات-خ مرصاد ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰
۲۹ مرکزی پست شهدا ضلع شمال بلوار رسالت تا میدان امام خمینی - مسیل رود خانه شمال روستای دایی آباد تا ابتدای شهرک کامبوزیا ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰
۳۰ مرکزی منطقه روغنی - منطقه چشمه -منطقه جوانتل تا زرگلی- منطقه خیرآباد پلکی- منطقه شورچاه - منطقه اسلام آباد و دشت مل و حصاروئیه ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰
۳۱ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار- ضلع جنوب بلوار بهداشت تا میدان مشاهیر و تا تقاطع خیابان توحیدهردو ضلع- خیابان توحید تا خیابان خیام - خیابان خیام از خیام ۸ تا جنب آزمایشگاه مهران - انشعاب خیابان غدیر شمال وجنوب تا تقاطع خیابان مهر و مدنی ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰
۳۲ مرکزی دایی اباد-حاجی اباد-چاه رحمان لار-ازادی شمالی-میدان همت اباد ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵
۳۳ مرکزی پست شهداضلع جنوب بلوار رسالت تامیدان امام خمینی -ضلع شرق بلوار رجایی تا نبش رجایی ۳۴ - انشعابات ۱۶ متری و۲۵ متری ابوذر ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵
۳۴ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار - خیابان نیلوفر بلوار برق تا نبش بلوار ثارالله جنوبی و انشعاب خیابان بهاران- خیابان آرش جنوبی تا پاستور - خیابان پاستور تا مجتمع اسکان و تقاطع بدر- خیابان بدر سرتاسروانشعاب گلستان غربی و خیابان آرش وبدر ۲۲- ضلع جنوبی بلوارامیرکبیر از بدر تا بلوار مزاری و انشعابات ۱۰ و۶ و۷و۳ و قسمتی از دستغیب ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵
۳۵ مرکزی ضلع شمالی خیابان امام خمینی غربی تا نبش سرداران شهید با انشعاب خیابان انتظام و فروغ - غدیر شهر ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵
۳۶ مرکزی از پست راه آهن زمین راه آهن بلوار شاهوزهی تا میدان کشاورز - انشعاب امام خمینی شرقی و سعدی شرقی تا بلوار جام جم - منطقه حسین آباد و شهرک ولایت و کشاورز ۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
۳۷ مرکزی تقاطع بلوار جمهوری و بزرگمهر-سایت مجتمع باران ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
۳۸ مرکزی ضلع غربی بلوار دانشگاه با میلان‌های منشعبه تا دانشگاه ۴۷ - ضلع شمالی بلوار جانبازان تا تقاطع بهداشت - خیابان تربیت و کوی انقلاب ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
۳۹ مرکزی دایی اباد-بلوار کلات -باقری شمالی-مجدیه ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
۴۰ مرکزی بلوار میرحسینی -خ امام از فلکه شرکت نفت تا تقاطع بهشتی ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
۴۱ مرکزی بلوار خلیج تا میدان دکترحسابی - خیابان پیام نور -ضلع غرب بلوار بزرگمهر تا تقاطع دانشجو- بلوار دانشجو از بزرگمهر تا نبش شریفی پناه و انشعابات - خیابان دانش از دانشجو تا دانش ۲۲ مجتمع نسیم- دانشجو ۶۲- انشعاب خیابان شهید برفی تا مجتمع گراناز ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
۴۲ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم-ضلع غرب بلوار جام جم تا نبش مصطفی خمینی - خیابان مصطفی از جام جم تا نبش رزمجو مقدم با انشعابات - خیابان حسین بر از چمران تا باقری ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
۴۳ مرکزی خیابان امام خمینی از سینما فرهنگ تا تقاطع خیابان بهشتی-انشعاب خیابان طالقانی به سمت خیابان سعدی-پست زمینی شهرداری امام ۴۹-پ ست زمینی امام جعفر صادق به سمت رستوران گیلان-پست زمینی بانک تجارت-پاساژ خاور-دولاین تقاطع امام و امیرالمومنین-پست زمینی پاساژ حیدری و فردوسی. ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
۴۴ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا میدان امام خمینی - ضلع جنوب بلوار یادگار امام تا میدان راه -ضلع شرق بزرگراه شهید کلانتری تاپل شهرک گاوداران -انتهای غربی خیابان امام خمینی و بلوار فاضلی تا تقاطع بلوار انقلاب - ضلع جنوب خیابان امام خمینی غربی تا تقاطع بلوار مزاری - انشعاب بلوار ثارالله تاخیابان سیدجمال و تختی- بلوار انقلاب از خیابان امام خمینی تا نبش پاستور و انشعابات ۱۹ و۱۷ و۱۵ و۱۳و ۱۱و خیابان قائم ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
۴۵ مرکزی پست امام علی بلوار خلیج فارس تا بلوار شهید رنجوری و انتهای بلوار بزرگمهر جنوبی- ضلع شرق بلوار بزرگمهر سرتاسر تا بلوار جانبازان -ضلع جنوبی بلوار جانبازان از دانشگاه تا نبش جانبازان ۱۳ با انشعابات ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰
۴۶ مرکزی پست شهدا تا میدان امام حسین - ضلع غرب خیابان بهشتی سرتاسر - ضلع شرق بهشتی از مصطفی خمینی تا نبش خیام- کوچه خدنگی و خیابان مولوی - خیابان سعدی تا نبش مولوی و تقاطع شریعتی - خیابان امیرالمومنین ازسعدی تا بلوار سیدالشهدا ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵
۴۷ نصرت آباد از پست تل سیاه تا گراغه - انشعاب منطقه چاه حسینعلی و چاه‌های آب معدن مس- انشعاب منطقه کهنک و چاه رحمان تا روستای اانجیروک شمالی- انشعاب جوژ و علی آباد ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵
۴۸ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم -بلوار مطهری از میدان خاتم تا میدان آزادی - خیابان جهاد-خیابان شریعتی جنوبی و پاسداران تا نبش گلبهار- بلوار دانشگاه از دانشگاه ۱۰ تا میدان امام علی ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵
۴۹ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا کمربندی کلانتری با انشعاب داخلی نیروگاه گازی و مجتمع انبارهای برق و توزیع- مجموعه شهرک برق و جهاد تا زیرگذر شهرک جهاد ۱۸ ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵
۵۰ مرکزی پست غرب ضلع شرق بلوار طباطبایی تا نیروگاه دیزل - ضلع شرق بلوار تفتان از بعثت تاضلع جنوب خیابان سعدی با انشعاب خیابان مکران تا مکران ۱۴ و ۲۲- میدان دفاع مقدس ضلع شرق بلوار مزاری تا پارک لاله نبش بلوار بهداشت- انشعاب مصطفی خمینی وبلوار امیرکبیر شرقی و گلستان شرقی و امام موسی کاظم شرقی -خیابان کریمپور ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵
۵۱ مرکزی پست شهدا ضلع جنوبی بلوار رسالت تا نبش خیابان بهشتی -خیابان مولوی تا سیستان وزور خانه ابوالفضل - از میدان امام حسین ضلع شمال بلوار میرحسینی تا پنج راه بسیج- ضلع شرق خیابان بهشتی تا نبش خیابان مصطفی خمینی - خیابان مصطفی خمینی از میرزای شیرازی تا نبش شریعتی - انشعاب خیابان طالقانی دو طرف نرسیده فلکه ارکیده و نرسیده به خ امام خمینی - خیابان آزادی دو طرف مصطفی خمینی تا بانک ملی مرکزی و سازمان قضائی نیروهای مسلح و میدان شهدا ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰
۵۲ مرکزی خیابان ویلا از ابتدا تقاطع بلوار ۲۲ بهمن و ویلا تا جنب دوشنبه بازار و خیابان‌های منشعبه از ویلا البرز -خیابان بشارت و تمدن تا شورا ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰
۵۳ مرکزی پست امام علی بلوار خلیج فارس پادگان ارتش -ضلع شمال بلوار حضرت ابوالفضل تا بلوار پیامبر اعظم و میدان استاندارد زیباشهر - بلوار بقیة الله تا نبش خیابان دادسرا و سه راه دانش- بلوار دانشگاه تا جنب پل هوایی میدان پاسداران - انشعاب خیابان اوقاف و هفت تیر و ضلع شمالی بلوار قلنبرتا میدان مشاهیر - خیابان مسجد طالقانی و خیابان بهار- تصفیه خانه آب خیابان امیر معز ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰
۵۴ مرکزی نیروگاه گازی ضلع شمال جاده چشمه تاکمربندی کلانتری- -منازل آپارتمانی مسکن ملی آرمان شهر داخل شهرک جهاد-منازل ۳ خانواری پشت براسان ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰
۵۵ نصرت آباد از پست تل سیاه تا پاسگاه کهورک مسیر جاده نصرت آبادبه بم - انشعاب منطقه گرگ حیدر آباد -منطقه مرغداریهای نصرت آباد -شهر نصرت آباد و محمد آباد و سنجرآباد و زبرآباد-سنتو وچاههای محور شرق -شهرک صنعتی نصرت آباد ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰
۵۶ مرکزی بلوار خلیج فارس تامیدان دکتر حسابی - بلوار رفسنجانی -بلوار امام حسین ع تا میدان مهرشهر - خیابان نصربا انشعابات و ابوریحان وولایت با انشعابات ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰
۵۷ مرکزی نیروگاه گازی ضلع شمال جاده چشمه تا میدان پرستار -ضلع شمال بلوار بهداشت تا نبش بلوار مزاری با انشعاب ثارالله جنوبی وپوریا - ضلع غرب بلوار مزاری تا میدان دفاع مقدس -انشعاب بلوار جهانزاده تا پشت داد گستری زاهدان- انشعاب خیابان امام موسی کاظم غربی و گلستان غربی تا دستغیب-انشعاب امیر کبیر ۲ و ۴- بلوار آزادگان انشعاب ۷و ۱۰ تا کمیته امداد بلوار ثارالله ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰
۵۸ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم - ضلع شرق بلوار جام جم تا نبش خیابان قدس - خیابان قدس سرتاسر-منطقه کوی قدس - خیابان امداد سرتاسر - خیابان چمران تا نبش مصطفی خمینی ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵
۵۹ مرکزی پست امام علی ضلع شرق بلوارپیامبر اعظم - خیابان ویلا تا تقاطع رضوان-- خیابان پیروزی سرتاسر- بلوار بقیة الله ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵
۶۰ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار- بلوار پرستار تامقابل بلوار یاس و تقاطع بلوار جمهوری با انشعاب خیابان ۲۰ متری امام حسین-بلوار معلم تا نبش شریفی پناه - ازمیدان عبادی دوطرف بلوار معلم ضلع جنوب تا پارک فرهنگیان و ضلع شمال باانشعاب معلم ۲۴و۲۲و و۱۶و ۸و ۶ تا تقاطع بلوار دانشگاه ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵
۶۱ مرکزی انشعاب مسکن وشهرسازی تا میدان فلسطین- خیابان فلسطین از بانک صادرات تا میدان امام علی جنب هتل صالح- خیابان مدرس سرتاسراز فلسطین تا میرزای شیرازی ۲۵ انتهخای کابل خودنگهدار ۲۰ کیلو ولت- بلوار شهید آیت الله رئیسی- بلوار شهید خزائی ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵
۶۲ مرکزی پست شهدا ضلع شمال بلوار رسالت تا میدان امام حسین و میدان کارگر- -ضلع شرق بلوار آزادی از میدان کارگر تا سازمان بازرسی - ضلع شمال بلوار کشاورز تا میدان کشاورز - انشعابات باقری شمالی تا حمام کهنه و پیر بخش هردو ضلع با تمام انشعابات پیربخش ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰
۶۳ مرکزی پست غرب ضلع شرق بلوار طباطبایی تا فلکه سیلو - خیابان امام خمینی از فلکه سیلو تا میدان ۱۵ خرداد- انشعاب خیابان سرباز و ضلع غرب بلوار رجایی از میدان امام تا مسیل ۲۵ متری ابوذر-انشعاب طباطبایی ۱۴- بلوار میرحسینی از تقاطع بلوار طباطبایی تا بلوار رجایی هردو ضلع- ضلع غرب بلوار رجایی از میرحسینی تا درب امور برق دو زاهدان - خیابان سعدی از بلوار طباطبایی تا تقاطع بلوار رجایی- انشعاب طباطبایی ۲ ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰
۶۴ مرکزی پست شهدا ضلع شمال بلوار رسالت تا میدان امام خمینی و کوچه‌های بذر -مسیل رودخانه شمال روستای دایی آباد تا روستای همت آباد -شهرک پرسپولیس - خیابان مجدیه سرتاسر ضلع غرب - انشعاب آزادی ۳۸ و مجدیه ۱۵ و ۳۳ ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰
۶۵ مرکزی از پست راه آهن مجموعه کامل فرودگاه وتکن هوانیروز-ضلع شرق بلوار اقبال مجتمع هوانیروز- بلوار شاهوزهی تا نبش مصطفی خمینی شرقی - انشعاب جام جم ۱۶ و ۲۰- انشعاب مصطفی خمینی شرقی (کریم آباد) تا نبش بلوار جام جم با انشعابات ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰
۶۶ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا تقاطع بلوار میرحسینی-بلوار بعثت سرتاسر با انشعاب کوثر و شکوفه و مجتمع وحدت بلوار انقلاب ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰
۶۷ مرکزی بلوار پیامبر اعظم تا نبش خیابان پیروزی- خیابان شورا سرتاسر - خیابان البرزجنوبی با انشعابات - خیابان نصر شمالی-خیابان سهروردی با انشعابات-خ مرصاد ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵
۶۸ مرکزی پست شهدا ضلع شمال بلوار رسالت تا میدان امام خمینی - مسیل رود خانه شمال روستای دایی آباد تا ابتدای شهرک کامبوزیا ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵
۶۹ مرکزی منطقه روغنی - منطقه چشمه -منطقه جوانتل تا زرگلی- منطقه خیرآباد پلکی- منطقه شورچاه - منطقه اسلام آباد و دشت مل و حصاروئیه ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵
۷۰ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار- ضلع جنوب بلوار بهداشت تا میدان مشاهیر و تا تقاطع خیابان توحیدهردو ضلع- خیابان توحید تا خیابان خیام - خیابان خیام از خیام ۸ تا جنب آزمایشگاه مهران - انشعاب خیابان غدیر شمال وجنوب تا تقاطع خیابان مهر و مدنی ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵
۷۱ مرکزی از پست شهدا تامیدان امام حسین ضلع شمال بلوار سیدالشهدا و شریعتی شمالی -شریعتی جنوبی تا فلکه ارکیده -خ مصطفی از شریعتی تا رزمجو مقدم ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰
۷۲ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم-بلوار فرودگاه تا مجتمع ایلیا-بلوار جام جم تا میدان کشاورز - ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰
۷۳ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستارباانشعاب مجتمع سه خانواریها -ضلع شمال بلوار بهداشت تا میدان مشاهیر و انشعاب بهداشت ۱۰- بلوار خرمشهر از میدان مشاهیر تا جنب بانک صادرات هشتاد دستگاه هردو ضلع - انشعاب خیام ۸ و خیابان مدائن وکوهستان پارک و آزادگان غربی از خرمشهر -بلوار آزادگان شرقی با انشعاب خیابان خاتم و مطهری و فرهنگ و فرهاد جنوبی تا نبش مهر ۱۳- مهر ۱۵ تا مدنی و مدنی ۱۲ - ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰
۷۴ مرکزی بلوار خلیج تا پاسگاه قطار خنجک دو طرف -انشعاب سیلو بزرگ و راه آهن و منطقه پببی و گرانشند و کاشی و بید-منطقه خواجه مسک و شهداد آباد-منطقه منزل آب و لوچو - منطقه پوگی و غریب آباد - کمر بندی کلانتری تا روبه روی شهرک جهاد ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰
۷۵ مرکزی دایی اباد-حاجی اباد-چاه رحمان لار-ازادی شمالی-میدان همت اباد ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰
۷۶ مرکزی پست شهداضلع جنوب بلوار رسالت تامیدان امام خمینی -ضلع شرق بلوار رجایی تا نبش رجایی ۳۴ - انشعابات ۱۶ متری و۲۵ متری ابوذر ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰
۷۷ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار - خیابان نیلوفر بلوار برق تا نبش بلوار ثارالله جنوبی و انشعاب خیابان بهاران- خیابان آرش جنوبی تا پاستور - خیابان پاستور تا مجتمع اسکان و تقاطع بدر- خیابان بدر سرتاسروانشعاب گلستان غربی و خیابان آرش وبدر ۲۲- ضلع جنوبی بلوارامیرکبیر از بدر تا بلوار مزاری و انشعابات ۱۰ و۶ و۷و۳ و قسمتی از دستغیب ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰
۷۸ مرکزی ضلع شمالی خیابان امام خمینی غربی تا نبش سرداران شهید با انشعاب خیابان انتظام و فروغ - غدیر شهر ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰
۷۹ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم-ضلع غرب بلوار جام جم تا نبش مصطفی خمینی - خیابان مصطفی از جام جم تا نبش رزمجو مقدم با انشعابات - خیابان حسین بر از چمران تا باقری ۲۰:۱۵ - ۲۲:۱۵
۸۰ مرکزی خیابان امام خمینی از سینما فرهنگ تا تقاطع خیابان بهشتی-انشعاب خیابان طالقانی به سمت خیابان سعدی-پست زمینی شهرداری امام ۴۹-پ ست زمینی امام جعفر صادق به سمت رستوران گیلان-پست زمینی بانک تجارت-پاساژ خاور-دولاین تقاطع امام و امیرالمومنین-پست زمینی پاساژ حیدری و فردوسی. ۲۰:۱۵ - ۲۲:۱۵
۸۱ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا میدان امام خمینی - ضلع جنوب بلوار یادگار امام تا میدان راه -ضلع شرق بزرگراه شهید کلانتری تاپل شهرک گاوداران -انتهای غربی خیابان امام خمینی و بلوار فاضلی تا تقاطع بلوار انقلاب - ضلع جنوب خیابان امام خمینی غربی تا تقاطع بلوار مزاری - انشعاب بلوار ثارالله تاخیابان سیدجمال و تختی- بلوار انقلاب از خیابان امام خمینی تا نبش پاستور و انشعابات ۱۹ و۱۷ و۱۵ و۱۳و ۱۱و خیابان قائم ۲۰:۱۵ - ۲۲:۱۵
۸۲ مرکزی پست امام علی بلوار خلیج فارس تا بلوار شهید رنجوری و انتهای بلوار بزرگمهر جنوبی- ضلع شرق بلوار بزرگمهر سرتاسر تا بلوار جانبازان -ضلع جنوبی بلوار جانبازان از دانشگاه تا نبش جانبازان ۱۳ با انشعابات ۲۰:۱۵ - ۲۲:۱۵
